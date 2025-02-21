آيفون 16 إي .. أداء أقل بفضل معالج A18 المُخفض وسعر منافس

ظهرت أولى نتائج اختبار Geekbench لهاتف iPhone 16e، مما يكشف عن تأثير قرار آبل باستخدام نسخة مُخفضة من معالج A18 تحتوي على عدد أقل من أنوية GPU مقارنة بطرازات iPhone 16 القياسية.

وفقًا لنتائج اختبار Geekbench 6 Metal، التي رصدها موقع MySmartPrice، سجل هاتف iPhone 16e 24,188 نقطة في اختبار الرسوميات، أي أقل بنحو 15% من هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus.

تقنية chip binning

ويعود هذا الفارق إلى اعتماد آبل على تقنية chip binning، وهي ممارسة شائعة في الصناعة يتم فيها إعادة توظيف المعالجات التي تحتوي على مكونات معطلة أو غير مفعلة لاستخدامها في أجهزة أقل تكلفة، مما يساعد الشركات على تقليل الهدر وتقديم هواتف بأسعار مختلفة.

في حالة iPhone 16e، يأتي معالج A18 مع 4 أنوية GPU فقط، مقارنةً بـ 5 أنوية في إصدارات iPhone 16 الأخرى، لكن وحدة المعالجة المركزية (CPU) المكونة من 6 أنوية لم تتأثر، ما يضمن أداءً قويًا في المهام العامة.

Apple Intelligence

ورغم انخفاض أداء الرسوميات، لا يزال iPhone 16e يقدم تجربة سلسة بفضل 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM)، وهو الحد الأدنى المطلوب لتشغيل ميزات Apple Intelligence المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما أظهرت الاختبارات أن الجهاز يعمل بنظام iOS 18.3.1.

ستبدأ آبل في استقبال الطلبات المسبقة على الهاتف اليوم في تمام الساعة 5 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، فيما سيتم طرحه رسميًا في الأسواق يوم 28 فبراير في 59 دولة ومنطقة، مع سعر ابتدائي يبلغ 599 دولارًا، ما يجعله خيارًا جذابًا لمحبي آبل الذين يبحثون عن هاتف بقدرات ذكاء اصطناعي وبسعر معقول.