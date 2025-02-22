مفاجآت تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجآت خاصة لجماهير الأهلي بشأن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

وأكد أن قناة “إم بي سي مصر 2” ستنقل مباريات الأهلي في دور المجموعات، نصف النهائي، والنهائي، مع استمرار المفاوضات للحصول على حقوق بث مباريات دور الـ16 والـ8.

وأشار آل الشيخ إلى تخصيص استوديو تحليلي للأهلي على “إم بي سي مصر” وآخر للهلال على “إم بي سي أكشن”، مع توفير تغطية متميزة وجودة بث عالية. كما سيتم شراء عدد من التذاكر لجماهير الفريقين، وإجراء سحوبات لمشجعين من مصر والسعودية لحضور المباريات.

وأضاف أن القناة ستوفر تغطية شاملة على مدار الساعة، مع الاستعانة بنخبة من المعلقين العرب. وفي حال وصول الأهلي إلى النهائي، سيتم شراء حقوق بث باقي مبارياته لضمان متابعة جماهيره. كما أشار إلى توفير فرصة سفر لحضور المباريات لخمسة مشجعين من السعودية ومثلهم من مصر، دعمًا لجماهير الفريقين.