آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت 22 فبراير 2025 في الأسواق

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 22 فبراير 2025، متأثرة بصعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس، حيث سجلت كافة الأعيرة ارتفاعًا جديدًا في الأسواق المحلية.

ووفقًا لآخر التحديثات، جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 4,737 جنيهًا للجرام.

عيار 22: 4,327 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 4,145 جنيهًا للجرام.

عيار 20: 3,942 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3,552 جنيهًا للجرام.

عيار 16: 3,154 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 2,763 جنيهًا للجرام.

عيار 12: 2,360 جنيهًا للجرام.

عيار 10: 1,974 جنيهًا للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 33,360 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 2,934.74 دولارًا، وسط توقعات باستمرار التقلبات في الأسعار نتيجة لتغيرات الأسواق العالمية.

وأكد خبراء الاقتصاد أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعود إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب التحركات في أسعار الفائدة عالميًا. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في التذبذب خلال الفترة المقبلة وفقًا لمستجدات السوق.

يُذكر أن الأسعار المحلية قد تختلف من محل صاغة لآخر وفقًا لقيمة المصنعية التي يحددها التجار بناءً على نوع المشغولات الذهبية.