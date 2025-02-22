iPhone 16e ينافس آيفون 16.. تشتري مين فيهم؟

أعلنت شركة آبل الأمريكية، عن أحدث هواتف آيفون وأرخصها أيضا تحت اسم iPhone 16e، والذي تطرحه الشركة بديلا لهواتف iPhone SE التي أعلنت رسميا إيقاف بيعها، ويتمتع الهاتف الجديد بمواصفات قوية، ويأتي بتصميم حديث مشابه قليلا لتصميم iPhone 16 الرائد، ويعمل بالمعالج نفسه الذي يعمل به، وكلا الهاتفين يأتيان مع شاشات بقياس 6.1 بوصة، ومع ذلك، هناك الكثير من الفروق بينهما، لذا سنستعرض فيما يلي مقارنة بين هاتفي iPhone 16e و آيفون 16.

مقارنة بين هاتفي iPhone 16e و آيفون 16

التصميم:

اختارت آبل تصميما حديثا لهاتف iPhone 16eمشابها قليلا لتصميم iPhone 16 الرائد خاصة تصميم الواجهة الأمامية إذ تأتي الواجهة الأمامية مع حافات مسطحة وزوايا مستديرة في كلا الهاتفين، بالإضافة إلى ذلك، يدعم كلا الهاتفين معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويأتي iPhone 16e مع منفذ من نوع USB-C مثل آيفون 16، ليكون متوافقا مع معيار الاتصال الجديد مما يعني تخلي الشركة تماما عن منفذ Lightning في هواتف آيفون الحديثة.

يحتوي الهاتفان على زر الإجراءات القابل للتخصيص Action Button، لكن آيفون 16 يتميز بزر التحكم في الكاميرا Camera Control Button على الجانب الأيمن السفلي، ويتوفر آيفون 16 باللون الأسود، والأبيض، والوردي، والأخضر، والأزرق، وأما هاتف iPhone 16e الجديد فيتوفر بلونين فقط هما الأبيض والأسود.

مقارنة بين هاتفي iPhone 16e و آيفون 16

الشاشة:

تبدو شاشة iPhone 16e مطابقة تماما لشاشة آيفون 16 ولكن هناك فروق بسيطة بينهما، إذ يأتي هاتفا iPhone 16 و iPhone 16e مع شاشات من نوع Super Retina XDR OLED بقياس 6.1 بوصة، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتز.

وأما الفروق البارزة بين الشاشتين فتكمن في السطوع وتقنية تعرف الوجه Face ID، إذ تمتاز شاشة آيفون 16 بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتتضمن الجزيرة الديناميكية Dynamic Island التفاعلية التي تدعم تقنية تعرف الوجه والتي أضافتها آبل بدلا من النتوء التقليدي، وأما شاشة iPhone 16e فيصل سطوعها إلى 1200 شمعة في المتر المربع، وتتضمن نتوءا تقليديا يدعم تقنية تعرف الوجه Face ID.

الكاميرا:

تضيف آبل إلى هواتف آيفون الاقتصادية كاميرا أحادية العدسة لذا يأتي طراز iPhone 16e مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بدلا من دقة 12 ميجابكسل في iPhone SE، ولكن تفتقر هذه الكاميرا إلى تقنية التثبيت البصري المتطورة الموجودة في iPhone 16، بالإضافة إلى ذلك، يفتقد iPhone 16e بعض أوضاع التصوير المتقدمة مثل وضع الحركة، الوضع السينمائي،

وبالمقارنة، يتميز آيفون 16 عن iPhone 16e بوجود عدسة ثانية فائقة الاتساع تأتي بدقة 12 ميجابكسل تتيح التقاط مشاهد أوسع بكثير.



المعالج:



يعمل الهاتفان بمعالج آبل A18، ولكن iPhone 16e يضم وحدة لمعالجة الرسومات تتضمن أنوية أقل مقارنة بالإصدار الرائد، إذ يضم هاتف آيفون 16 وحدة لمعالجة الرسومات خماسية النوى، وأما iPhone 16e فيضم وحدة لمعالجة الرسومات رباعية النوى، ومع ذلك، فإن iPhone 16e يدعم جميع مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence التي يدعمها الطراز الرائد.

السعر:



تبيع آبل هاتف آيفون 16 بسعر يبدأ من 799 دولار، بينما يتوافر طراز iPhone 16e مقابل سعر يبدأ من 599 دولار.