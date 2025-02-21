آبل توقف رسميا بيع أجهزة آيفون جديدة بمنفذ Lightning

وصل هاتف iPhone 16E، وهو ترقية حقيقية لجهاز iPhone SE السابق، ليس فقط من حيث الاسم ولكن أيضا من حيث التصميم والمواصفات، ومع ذلك، فقد تميز إطلاق iPhone 16E بالتخلي عن منافذ Lightning في جميع نماذج آيفون.

وذلك يعني أن شركة آبل لم تعد تبيع أجهزة آيفون جديدة مع هذه المنافذ، حيث أصبحت جميع الموديلات المتوفرة رسميا الآن تحتوي على منفذ USB-C.

كما شهد طرح iPhone 16E توقف آبل عن إنتاج ثلاثة موديلات وهي: iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone SE، حيث تم إزالة هذه النماذج بالكامل من موقع الشركة الرسمي.

وهذا يعد تحولا كبيرا حيث تختفي منافذ Lightning من جميع أجهزة آيفون، ومع ذلك، لا يزال بإمكانك شراء أجهزة آيفون التي تم تجديدها رسميا بمعايير منفذ Lightning من آبل.

بدأت آبل الانتقال إلى منفذ USB-C مع إطلاق سلسلة iPhone 15 في عام 2023، وجاءت هذه الخطوة عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على قانون يلزم جميع تقنيات المستهلك باستخدام USB-C كمنفذ شحن بحلول عام 2024.

كما نجحت آبل في إتمام هذا الانتقال في غضون عامين فقط مع وصول iPhone 16E.

وليس آيفون فقط، بل إن أجهزة آيباد الجديدة أيضا تأتي مزودة بمنافذ USB-C، مما يعني إزالة منفذ Lightning بشكل كامل من جميع أجهزة آيفون وآيباد الجديدة وكذلك أجهزة Mac، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال آبل تبيع القلم الذكي الأصلي الذي يتميز بمنفذ Lightning، بالإضافة إلى بعض الملحقات الأخرى.

من أبرز الأمور التي تم إيقافها أيضا مع إطلاق iPhone 16E هو زر الصفحة الرئيسية، إذ كان iPhone SE (الجيل الثالث) هو آخر نسخة من آيفون تحتوي على زر الصفحات مهما، ومع توقف هذا الابتكار، الذي ظهر لأول مرة في عام 2007، نتوجه الآن لنقول له وداعا.