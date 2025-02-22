اللحوم البلدي بـ 250 جنيه.. قائمة بأسعار السلع بمعرض أهلا رمضان

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة، معارض أهلا رمضان التابعة للوزارة بالدقي ، والتى تطرح السلع بتخفيضات تصل لـ 30% ، مما يخفف العبء على المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأضاف "فاروق" خلال تصريحات له اليوم، على هامش الافتتاح ، أن وزارة الزراعة تعتزم استعدادا للشهر الكريم إقامة عدة معارض للسلع الغذائية ومستلزمات رمضان في عدة محافظات ولن تقتصر على القاهرة فقط.

وأضاف الوزير: كما تعتزم الوزارة التوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد منافذها المتحركة، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة من اجل محاربة الغلاء.

وأوضح " وزير الزراعة " ، أن معرض أهلا رمضان يتضمن كل احتياجات البيت المصري ، داعيا جميع المواطنين للاستفادة من هذه المعارض التي تم توزيعها جغرافياً لتغطية جميع المناطق، مع التأكيد على استمرار ضخ السلع بشكل يومي لتلبية احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وينشر صدي البلد، أسعار أهم السلع بمعرض أهلا رمضان …

لحوم بلدية من 250 ل 270 جنيه

ارز بلدي ٢٤ جنيه

فول بلدي ٤٥

فاصوليا ٣٠ جنيه

بيض مائدة ١٥٠ جنيه

دواجن مجمدة١٢٠ جنيه

سمك بلطى ٧٠ جنيه

سكر ٣٠ جنيه

جبن ٩٠جنيه للكيلو

بطاطس ٥جنيه

طماطم ٥ جنيه

بصل ٥ جنيه

زيت طعام لتر ٦٠ جنيه

التمر يبدأ الكيلو من 22 جنيهًا

البط ب 130 للكيلو