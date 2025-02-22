رهان بيسيرو أمام ضغط كولر .. من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير بعد بداية متذبذيه في الموسم الحالي قبل ضم العناصر الجديدة في الميركاتو الشتوي.

ويحاول بيسيرو المدير الفني للزمالك حصد 3 نقاط هامة في بطولة الدوري لإكتساب ثقة ودعم الجماهير والإدارة خلال المرحلة الحالية بعد التعادل في أول مهمة له أمام بتروجيت.

من يحسم قمة الأهلي والزمالك؟

أسلحة كولر الفتاكة

يدخل الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك متسلحا بتألق إمام عاشور في المباريات الأخيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات بعدما وصل لقمة ترتيب هدافي الدوري الممتاز.

ويعول كولر على طريقته المميزة في الضغط المكثف الذي يشنه على دفاعات المنافس لمنع خروج الكرة من نصف الملعب والعمل على قطعها بشكل مبكر للوصول للمرمى بشكل أسرع.

ويعد أهم أسلحة كولر هو رباعي خط الهجوم بقيادة جراديشار أو وسام أبو علي مع حسين الشحات وإمام عاشور ومحمد عبدالله الذي تألق في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي.

ويضغط دائما كولر بالرباعي الأمامي مع عدم مركزيه الرباعي وبدعم مستمر من إمام عاشور على الجانبين أو كمهاجم متقدما على جراديشار مثلما فعل في المباراة الأخيرة.

ويحاول كولر حصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار بطولة الدوري بعد أداء متذبذب في الموسم الحالي أصاب الجماهير من رعب فقدان الألقاب.

تحفظات بيسيرو

على الورق يدخل بيسيرو المباراة بدون ضغوط وذلك لإنه تولى المهمة منذ أسبوع وبالتالي فإن أي نتيجة إيجابية ستكون بمثابة دعم كبير له في مشواره الجديد.

يعتمد بيسيرو على غلق المساحات واللعب بطريقة دفاعية متحفظة في كثير من الأحيان وقد يعتمد على ذلك في مباراة الليلة لمنع الأهلي من الوصول للمرمى.

ويتحفظ بيسيرو على اللعب المفتوح في ظل وجود أكثر من لاعب في الأهلي قادر على صناعة الفارق بمفرده بفضل الانتشار المكثف في الثلث الأخير.

وتتجه التوقعات لاعتماد بيسيرو على الهجمة المرتدة لمحاولة خطف هدف والحفاظ عليه للوصول لثلاث نقاط ستكون الأهم في مشواره.