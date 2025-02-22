باحث سياسي من القدس: مشهد تسليم المحتجزين يتسبب في انزعاج حكومة نتنياهو

أكد أحمد الصفدي، الكاتب والباحث السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية، من القدس المحتلة، أن مشهد تسليم المحتجزين الإسرائيليين في كل دفعة تبادل أسرى يسبب اضطرابات متتالية، حيث يتكرر الشعور بالغضب والقلق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي كل يوم سبت.



وأوضح أن رد الفعل داخل إسرائيل كبير، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالغضب والانزعاج، ويسعى بشكل غير مستقر إلى تنفيذ عمليات إرهابية صهيونية ويلصقها بالمقاومة في محاولة لتخريب صفقة التبادل والاتفاق.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو حاول مرارًا عرقلة الصفقة، ولذلك قررت المقاومة الفلسطينية تسليم جزء من المحتجزين الإسرائيليين وتأجيل تسليم البقية، للحفاظ على ورقة ضغط من أجل إجبار الجانب الإسرائيلي على الالتزام بتسليم قوائم الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح الصفدي أن مشاهد تسليم المحتجزين تحمل رسائل هامة تؤكد صمود وثبات المقاومة، قائلاً: "المقاومة تفاجئ نتنياهو في كل مرة بطريقة تسليم جديدة، مما يزيد من غضبه وغضب اليمين المتطرف، وبالتالي يعطل صفقة الأسرى".



وشدد على أن الرسائل التي أُرسلت اليوم تؤكد أن المقاومة والفصائل الفلسطينية لا تزال قوية وفاعلة على الأرض، وأنها بعثت برسالة للداخل الإسرائيلي بأن نتنياهو فشل في تحقيق أهداف الحرب التي استمرت 15 شهراً ضد قطاع غزة.