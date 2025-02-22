زيزو يتفوق على بن شرقي ووسام وعاشور .. رقم مميز لنجم الزمالك قبل قمة الأهلي

يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير بعد بداية متذبذيه في الموسم الحالي قبل ضم العناصر الجديدة في الميركاتو الشتوي.

ويحاول بيسيرو المدير الفني للزمالك حصد 3 نقاط هامة في بطولة الدوري لإكتساب ثقة ودعم الجماهير والإدارة خلال المرحلة الحالية بعد التعادل في أول مهمة له أمام بتروجيت.

رقم مميز لـ زيزو

وتميز زيزو بكونه أغلى لاعب في نادي الزمالك حاليا بقيمة تسويقية وصلت لـ 4 مليون يورو وينافسه دونجا صاحب المركز الثاني كثانى أعلى قيمة بـ مليون ونصف يورو

كما تفوق زيزو على إمام عاشور وبن شرقي ووسام أبو علي في القيمة التسويقية حيث بلغت قيمة ثلاثي النادي الأهلي 3.5 مليون يورو

ويحتل النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين يحتل الفريق الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.