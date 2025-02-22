بعد فوزه برالي داكار.. رئيس تويوتا يوجه رسالة مفاجئة للسعودي «يزيد الراجحي»

حقق السائق السعودي يزيد الراجحي إنجازًا تاريخيًا بفوزه بلقب رالي داكار 2025، ليصبح أول سائق سعودي يتوج بهذا اللقب العالمي المرموق.

وقد تلقى فريق يزيد ريسنج تهنئة خاصة من «أكيو تويودا»، رئيس مجلس إدارة تويوتا موتور كوربوريشن، الذي أعرب عن فخره الكبير بهذا الإنجاز.

تهنئة من أكيو تويودا

في كلمته، عبر أكيو تويودا عن سعادته وفخره بهذا الحدث، مشيرًا إلى أن رالي داكار يحتل مكانة خاصة في قلبه، كما أنه يعكس شغف الشعب السعودي برياضة المحركات، لا سيما بعد استضافة المملكة لهذا السباق المرموق للسنة السادسة على التوالي.

وقال رئيس مجلس إدارة تويوتا:“ صنع يزيد الراجحي التاريخ بفوزه هذا العام 2025، حيث أصبح أول سائق سعودي يحقق هذا اللقب، وهي لحظة لا تُنسى في عالم رياضة المحركات السعودية. أنا سعيد جدًا لأن سيارة تويوتا هايلوكس كانت المركبة التي قادها يزيد نحو النصر، مما يثبت مرة أخرى أنها السيارة المثالية القادرة على تحدي أقسى التضاريس. شكرًا جزيلاً يزيد الراجحي، أنت بطلي!”.

من جانبه، أشاد فريق يزيد الراجحي بهذه التهنئة التي تعكس قوة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين الفريق وتويوتا، والتي كان لها دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز العالمي.

يعد هذا الفوز لحظة فارقة في تاريخ رياضة المحركات السعودية، ويؤكد أن المملكة باتت قوة صاعدة في عالم السباقات، بفضل دعم المواهب المحلية واستضافة كبرى الفعاليات العالمية.