قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن تسلم الأسير الإسرائيلي هشام السيد من الصليب الأحمر
مصر والصين تعززان التعاون الثنائي وتبحثان تطورات الشرق الأوسط
لقطات حماسية من جماهير الأهلي في طريقها لاستاد القاهرة
شاهد | أسير إسرائيلي يقبل رأس عنصر من كتائب القسام على منصة التسليم
رئيس مجلس النواب: التحركات المصرية تعمل على لم الشمل وتوحيد الصف العربي
أبو الغيط: قمة القاهرة ستعبر عن الموقف الجماعي العربي وتقدم بدائل واقعية لخطة التهجير
وزير الخارجية لنظيره الصيني: مصر لديها خطة محكمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة
رئيس النواب: مصر وفرت حماية دبلوماسية لإجهاض مُخططات تهجير الشعب الفلسطيني
تحالف اليمين يتعزز بين المجر والولايات المتحدة .. كيف تؤثر عودة ترامب على طموحات أوربان في أوروبا ؟
حنفي جبالي: مصر تحركت على عدة محاور لحقن دماء الشعب الفلسطيني
قمة الأهلي والزمالك.. إدارة الأبيض تعد اللاعبين بمفاجأة حال الفوز
أبو الغيط: المنطقة العربية تعيش اللحظة الأخطر في تاريخها بسببب القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن انتشار أغذية ومشروبات غير مطابقة للمواصفات الصحية خلال رمضان

هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب
هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب
حسن رضوان

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك بشأن الرقابة على بعض المنتجات الغذائية التي تنشط في شهر رمضان.

وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي: “تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، نلاحظ بصفة مستمرة انتشار العديد من الأطعمة والمشروبات التي تتعلق بشهر رمضان مثل العصائر والمشروبات والمخلات والتي تباع في الشوارع العامة والمحلات دون وجود رقابة صحية”.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: “يزداد طلب المواطنين على هذه المنتجات من الأغذية والمشروبات في شهر رمضان بصورة كبيرة، ما يدفع التجار إلى الدفع بهذه المنتجات في الشوارع لجمع الأموال دون النظر إلى الأخطار الصحية التي تصيب المواطنين”.

وأشارت إلى أنه من المعروف أن العديد من هذه الأغذية والمشروبات يتم تصنيعها في مصانع "بير سلم"، ولا يوجد عليها أي رقابة سواء من الصحة أو وزارة التموين، ما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.

واستطردت: “نجد أن هذه المنتجات تنتشر بصورة كبيرة في الأسواق والمحلات في شهر رمضان دون دون جود أدني رقابة عليها من الجهات المختصة بذلك، خاصة أن هذه المنتجات المختلفة تحتوي على مواد غير مطابقة للمواصفات الغذائية المطلوبة”.

وطالبت بتكثيف الحملات الصحية والتموينية، خاصة في شهر رمضان، لمنع انتشار هذه الأطعة والمشروبات، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى سن قوانين صارمة لمعاقبة هؤلاء التجار معدومي الضمير.

مجلس النواب سلع مغشوشة شهر رمضان هناء أنيس طلب إحاطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع آية عادل

انتهت حياتها أم قُتلت.. تفاصيل جديدة فى سقوط آية عادل| ماذا حدث؟

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة

صورة أرشيفية

ترامب يقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة.. ويعلن مرشحه للمنصب

النوم قبل الفجر بنصف ساعة

هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا فانتبه

الدواجن

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم السبت 22 فبراير 2025

واقعة طفلة طنطا

العثور على طفلة رضيعة بشوارع قرية برما بطنطا والأمن يضبط والدتها

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام الزمالك من وجهة نظر سيد عبد الحفيظ

الغندور

مش هيكسب الزمالك.. خالد الغندور يسخر من مستوى الأهلي حاليا

ترشيحاتنا

المصري البورسعيدي

علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

الاهلي والزمالك

الزمالك يجهز مفاجأة للاعبين في حالة الفوز على الأهلي

أحمد حسن

أحمد حسن: الأهلي قد يصرف مكافآت للاعبين في هذه الحالة

بالصور

لأقل من 50 ألف جنيه استرليني.. انخفاض سعر سيارة تسلا موديل Y

تسلا
تسلا
تسلا

تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمعمل محطة مياه سنجها المرشحة بكفر صقر

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

وداعا للزحام.. سيارة طائرة كهربائية تحلق فجأة في السماء لأول مرة

سيارة طائرة
سيارة طائرة
سيارة طائرة

بسعر لُقطة.. كيا سبورتاج فابريكا بالكامل للبيع

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

فيديو

ريم البارودي وسمية الخشاب

سمية الخشاب وريم البارودي.. تصالح بعد سنين من الخلاف

مسلسل جذوة

بنت قلبت الدنيا برقصها.. انتقادات لـ نبيلة عبيد بسبب «الراقصة والسياسي»

ايمان عبد اللطيف

زوجها برئ.. مفاجأة تكشفها السلطات الأردنية فى واقعة آية عادل

أزمة شاكيرا

شاكيرا ووعكتها الصحية.. أزمة وتسريبات وغرامة ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد