وفد من أبناء بني سويف يزور العاصمة الإدارية ويشيد بإنجازات الدولة

قام وفد من أبناء محافظة بني سويف، الذين سجلوا عبر الرابط المعلن يوم 17 فبراير، بزيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للإطلاع على حجم المشروعات القومية التي تجسد رؤية مصر المستقبلية.

وذاك في إطار حرص محافظة بني سويف على تعزيز وعي الشباب بإنجازات الدولة المصرية،وبرعاية الدكتور محمد هاني غنيم،محافظ بني سويف، وبالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

انطلقت فعاليات الزيارة من مقر شركة العاصمة الإدارية،حيث تم استقبال المشاركين وتعريفهم بمراحل تنفيذ المشروع وأهدافه التنموية،وبعد ذلك توجه الوفد في جولة شملت الحي الحكومي، الذي يعكس تطور الأداء المؤسسي للدولة، وساحة الشعب التي تعد من أبرز معالم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم، اللذين يجسدان روح التعايش والتناغم الحضاري في مصر.

وأعرب المشاركون عن إعجابهم الشديد بحجم الإنجاز، حيث أكدوا قائلين "ما رأيناه اليوم يفوق كل التوقعات، العاصمة الإدارية ليست مجرد مشروع، بل إنجاز حضاري يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل"، فيما أضاف بعض الطلاب مؤكدين: "شاهدنا بأعيننا كيف تحولت رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس نفتخر به جميعًا".

من جانبه، أكد محافظ بني سويف أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعريف الشباب بالمشروعات القومية العملاقة التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن ما شهدته مصر من إنجازات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو نموذج فريد للتخطيط الاستراتيجي والتنمية الشاملة، ويعكس إرادة الدولة في بناء جمهورية جديدة تواكب طموحات الأجيال القادمة.