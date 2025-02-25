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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في الذكرى 36 لعودتها.. علم مصر يرفرف على طابا

العلم يرفرف في طابا
العلم يرفرف في طابا
ايمن محمد

يرفرف علم مصر من اعلي ساري علم يصل ارتفاعه لـ 25 متر  بساحة العلم في وسط مدينة طابا ويشاهد العلم من الدول المجاورة  الاردن والسعوديه.

 وقد رفع  الدكتور خالد مبارك  محافظ جنوب سيناء علم مصر من ساحة العلم بمدينة طابا وتم إيقاد  شعلة النصر احتفالاً بذكرى استرداد طابا الـ 36 والذى يمثل العيد القومى للمحافظة وذلك بحضور عدد من المحافظين السابقين والشخصيات العامة وممثلي الجهات المعنية.

وفي بداية الاحتفال افتتح محافظ جنوب سيناء اليوم أعمال تطوير ساحة العلم بمدينة طابا في خطوة تهدف إلى تعزيز الرمزية الوطنية للمدينة التي شهدت حدثًا تاريخيًا متمثلًا في استردادها قبل 36 عامًا. وشهدت ساحة العلم إقامة ساري علم جديد بارتفاع 25 مترًا، وهو ما يعد تغييرًا ملحوظًا مقارنة بالساري السابق الذي كان بارتفاع 8 أمتار فقط.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها مدينة طابا، بهدف تحسين مظهرها وجعلها أكثر جذبًا للزوار والسائحين، وكذلك تعزيز روح الفخر والانتماء الوطني لدى أبناء مصر، خاصة في مثل هذه المناسبات الوطنية الهامة.

وخلال الافتتاح أعرب  المحافظ  عن فخره الكبير بهذا الإنجاز الذي يعكس الاهتمام البالغ بالرموز الوطنية في المحافظة، وأكد أن تطوير ساحة العلم يأتي في إطار تعزيز الهوية الوطنية وتعظيم ذكرى استرداد طابا، بما يسهم في زيادة الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف المحافظ أن رفع ساري العلم بهذا الارتفاع الكبير يعد رمزًا للتطور والنمو الذي تشهده محافظة جنوب سيناء بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنطقة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. كما أشار إلى أن طابا ستظل دائمًا نقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، ولا سيما أنها تحمل في طياتها ذكرى استرداد آخر بقعة مصرية من الاحتلال.

وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات العامة، وممثلي الأجهزة التنفيذية والأمنية، بالإضافة إلى عدد من المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم بهذا الإنجاز الوطني الذي يضاف إلى سجل إنجازات محافظة جنوب سيناء. 

و أكد المحافظ  أن هذه الذكرى تُعد من أهم الأحداث الوطنية في تاريخ مصر، مشيراً إلى أن استرداد طابا يعكس إرادة الشعب المصري وعزمه على استعادة كل شبر من أرضه. وأوضح إن استرداد طابا لم يكن مجرد انتصار سياسي، بل هو تجسيد حقيقي لوحدة الشعب المصري وقيادته الحكيمة، التي استطاعت أن تستعيد هذه البقعة الغالية من وطننا".

شهد مراسم العلم شهدت حضور ممثلي القوات المسلحة ومدير أمن جنوب سيناء ووفد من قوات الدولية لحفظظ السلام ومشايخ وعواقل ورجال أعمال ومستثمرين وعدد من ممثلي المجتمع المدني، وممثلي الأوقاف والكنيسة، ومختلف طوائف المجتمع السيناوي حيث تم استعراض أوجه التنمية التي تشهدها منطقة طابا بجنوب سيناء بشكل عام.

مصر جنوب سيناء علم طابا

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