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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة وتوصي بتشكيل لجان للمعاينة

النائب صقر عبد الفتاح
النائب صقر عبد الفتاح
فريدة محمد

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن عدد من الموضوعات.


حيث ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جنيدى، بشأن عدم تنفيذ تغطية (200) متر من ترعة الصحارة بمركز ناصر- محافظة بنى سويف - لتوسعة الطريق الرئيسى لبندر ناصر رغم إدراجه بالخطة الاستثمارية لمركز ومدينة ناصر، خاصة أن كامل طول الترعة مغطى.


وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة بنى سويف و المسئولين بوزارة الموارد المائية والرى، بالاشتراك مع النائب مقدم طلب الإحاطة، لمعاينة موقع التغطية ودراسة إمكانية استكمال التغطية المطلوبة.


وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر الهوارى، بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية (700) متر من الترعة الممتدة من قناطر الرى جنوباً حتى مدخل قرية أولاد على مركز العسيرات بمحافظة سوهاج فى ضوء موافقة وزارة الموارد المائية الرى على تغطيتها.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من سكرتير عام محافظة سوهاج ومدير إدارة الرى و النائب لمعاينة مواقع التغطيات الواردة بطلب الإحاطة وبيان مدى مطابقتها لشروط ومعايير وزارة الرى للتغطيات.


كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب باسم حجازى، بشأن تهالك الكوبرى المار أعلى ترعة الزاوية الذى يعد مدخلاً رئيسياً لقرية إسحاقة بمدينة كفر الشيخ، مما يمثل خطراً على أرواح المواطنين والسيارات.


وأوصت اللجنة بالإسراع في إجراء أعمال الصيانة اللازمة للكوبرى حرصاً على سلامة المارة من الأهالى وتحقيق السيولة المرورية.

مجلس النواب لجنة الزراعة النائب صقر عبد الفتاح النائب محمد جنيدى

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