قساوسة يشاركون في تجميل واجهة مسجد بزينة رمضان بقنا

شارك قساوسة وأئمة مساجد بـ قنا، في تعليق وتزيين واجهة مسجد أبوبكر الصديق بمدينة قوص،" بزينة وفوانيس رمضان، تدل على قوة ومتانة العلاقة التى تربط المسلمين والمسيحيين بمحافظة قنا، وتعد صورة من صورة التسامح والمحبة التى تعيشها بلادنا.

جاء ذلك بمشاركة كل من: الشيخ محمد عبد العال، مسئول شئون القرآن الكريم بإدارة أوقاف قوص، والشيخ أحمد عبد الفتاح، إمام مسجد أبوبكر الصديق، والشيخ بهاء لقمان، إمام مسجد الشيخ عتمان، ممثلين لأوقاف قنا، وكل من القس إبراهيم، والقس يوحنا، ممثلين للكنيسة الأرثوذكسية.

كما استضافت إدارة المسجد، القساوسة المشاركين في تعليق زينة رمضان، داخل غرفة الإمام بالمسجد، لتبادل التهانى بمناسبة شهر رمضان المبارك والمناسبات المسيحية.

وأشار أئمة الأوقاف بقنا، إلى أن هذا المشهد ليس جديداً على مدينة قوص أو محافظة قنا، بل هو مشهد معتاد في كل المناسبات، فالجميع هنا يشارك الآخرين أفراحهم وأحزانهم، واعتدنا على هذه المشاركة الرائعة مع قرب حلول شهر رمضان من كل عام.

فيما أكد القساوسة المشاركين، بأن المشاركة فى تعليق زينة شهر رمضان عادة سنوية، تعودنا عليها مع أشقائنا المسلمين في مناسباتهم المختلفة، كما يشاركوننا في مناسباتنا المختلفة، كما أنها رسالة محبة للجميع، تؤكد عمق العلاقة التي تجمع بيننا.