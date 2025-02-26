قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقبال رمضان.. 4 وصايا تستعد بها قبل بداية شهر الفرحة
بعد استشهدا أكثر من 50 شخصا خلال 5 أسابيع..أونروا: الضفة الغربية أصبحت ساحة معركة
"من حقك تختار" حملة جديدة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس| إيه الحكاية؟
وزير الطيران:تطوير الخدمات المقدمة للعملاء يمثل أولوية قصوى لدعم معدلات التشغيل
مدبولي يتفقد نموذج أتوبيس لشركة مصر للسياحة من إنتاج النصر للسيارات
الرئيس السيسي: يجب التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة في مجالات التعليم
حلقة جديدة من الاستفزازات.. الجزائر توجه بيانا شديد اللهجة ضد فرنسا
وزيرا المياه والثروة الحيوانية بزامبيا يزوران مراكز التلقيح والإنتاج الحيواني في مصر
الرئيس السيسي يطلع على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الارتقاء بمستوى التعليم بما يُساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا
كامل الوزير يكشف الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قساوسة يشاركون في تجميل واجهة مسجد بزينة رمضان بقنا

تعليق زينة رمضان
تعليق زينة رمضان
يوسف رجب

شارك قساوسة وأئمة مساجد بـ قنا، في تعليق وتزيين واجهة مسجد أبوبكر الصديق بمدينة قوص،" بزينة وفوانيس رمضان، تدل على قوة ومتانة العلاقة التى تربط المسلمين والمسيحيين بمحافظة قنا، وتعد صورة من صورة التسامح والمحبة التى تعيشها بلادنا. 

جاء ذلك بمشاركة كل من: الشيخ محمد عبد العال، مسئول شئون القرآن الكريم بإدارة أوقاف قوص، والشيخ أحمد عبد الفتاح، إمام مسجد أبوبكر الصديق، والشيخ بهاء لقمان، إمام مسجد الشيخ عتمان، ممثلين لأوقاف قنا، وكل من القس إبراهيم، والقس يوحنا، ممثلين للكنيسة الأرثوذكسية.

كما استضافت إدارة المسجد، القساوسة المشاركين في تعليق زينة رمضان، داخل غرفة الإمام بالمسجد، لتبادل التهانى بمناسبة شهر رمضان المبارك والمناسبات المسيحية.

وأشار أئمة الأوقاف بقنا، إلى أن هذا المشهد ليس جديداً على مدينة قوص أو محافظة قنا، بل هو مشهد معتاد في كل المناسبات، فالجميع هنا يشارك الآخرين أفراحهم وأحزانهم، واعتدنا على هذه المشاركة الرائعة مع قرب حلول شهر رمضان من كل عام.

فيما أكد القساوسة المشاركين، بأن المشاركة فى تعليق زينة شهر رمضان عادة سنوية، تعودنا عليها مع أشقائنا المسلمين في مناسباتهم المختلفة، كما يشاركوننا في مناسباتنا المختلفة، كما أنها رسالة محبة للجميع، تؤكد عمق العلاقة التي تجمع بيننا.

قنا قوص شهر رمضان المبارك فوانيس رمضان القساوسة مسجد أبوبكر الصديق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يعلن أخبارًا سارة للمواطنين قبل رمضان.. تفاصيل

الطقس في مصر

الأرصاد تحذّر: أمطار شديدة بعد ساعات.. وغطاء سحابي بهذه المناطق

أموال

حزمة اجتماعية لهؤلاء المواطنين لنهاية يونيو 2025.. مفاجأة للمصريين قبل رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع استعدادات الحكومة لتطبيق الحزمة الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة أول يوم رمضان في المدارس .. التعليم تحسم الجدل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا

الضحية الثانية في حريق غزل المحلة

وفاة ثاني حالة من مصابي حريق غلاية شركة غزل المحلة

تسونامي

غضب الطبيعة على إسرائيل | تسونامي يهدّد تل أبيب .. وخبراء: لا نعرف موعده

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلبة

محاتطوير المساكن الحكومية الصادر لها قرارات إزالة بالدقهلية

مجلس تنفيذي المحافظة

المنيا.. الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال رمضان بجميع القطاعات

جانب من الندوه

القرارات المستحدثة في قطاع التعليم.. ندوة بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

بالصور

5 أبراج تتقن فن التوفير في رمضان..برج الثور ملك الصفقات الذكية

5 أبراج تتقن فن التوفير في رمضان!
5 أبراج تتقن فن التوفير في رمضان!
5 أبراج تتقن فن التوفير في رمضان!

التهاب رئوي مزدوج .. معلومات لا تعرفها عن مرض بابا الفاتيكان

التهاب رئوي مزدوج.. معلومات لا تعرفها عن مرض بابا الفاتيكان
التهاب رئوي مزدوج.. معلومات لا تعرفها عن مرض بابا الفاتيكان
التهاب رئوي مزدوج.. معلومات لا تعرفها عن مرض بابا الفاتيكان

جمال شعبان يوضح أسباب الأزمات القلبية المبكرة وكيفية الوقاية منها

وداعًا للحياة في غمضة عين.. جمال شعبان أسباب الأزمات القلبية المبكرة وكيفية الوقاية منها
وداعًا للحياة في غمضة عين.. جمال شعبان أسباب الأزمات القلبية المبكرة وكيفية الوقاية منها
وداعًا للحياة في غمضة عين.. جمال شعبان أسباب الأزمات القلبية المبكرة وكيفية الوقاية منها

قبل رمضان..دليلك الذهبي للسيطرة على ضغط الدم المرتفع في الصيام

دليلك الذهبي للسيطرة على ضغط الدم المرتفع في الصيام
دليلك الذهبي للسيطرة على ضغط الدم المرتفع في الصيام
دليلك الذهبي للسيطرة على ضغط الدم المرتفع في الصيام

فيديو

عمرو مصطفى

احدثهم عمرو مصطفى.. نجوم اصيبوا بمرض السرطان

اية عادل

كانت بتجهز الاكل.. شقيقة اية عادل تكشف عن مفاجأة

رابطة النادي الأهلي

سخر من الأهلى .. القصة الكاملة لفيديو الأزمة ورد فعل رابطة الأندية

عودة عائشة الكيلاني

بعد غياب ١٥ سنة هل هتعود عائشة الكيلاني للفن؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مهندس حُر

المزيد