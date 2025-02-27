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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

السعودية تجمع 2.25 مليار يورو من إصدار سندات دولية

أرشيفية
أرشيفية
وكالات

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

وذكر المركز في بيان، أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى ما يقارب 10 مليارات يورو، لتتجاوز نسبة التغطية الإجمالية أربعة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 2.25 مليار يورو (ما يعادل حوالي 8.86 مليار ريال سعودي) المقسّم على شريحتين إحداهما خضراء.

وبلغت الشريحة الخضراء 1.5 مليار يورو (ما يعادل حوالي 5.90 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 7 سنوات تستحق في عام 2032م، فيما بلغت الشريحة الأخرى 750 مليون يورو (ما يعادل حوالي 2.96 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 12 سنة تستحق في عام 2037م.

ويعد هذا الإصدار أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء، ويأتي ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

اليورو المستثمرين طلبات الاكتتاب المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية

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