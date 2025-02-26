محمد عبد الجليل: كولر ابتعد عن التأليف في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

تحدث محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، عن تشكيل الأهلي في مباراة حرس الحدود، والتي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود جيدا وهذا ما كنت أتمناه من البداية، ومن الجيد أن كولر بدأ بـ كريم الدبيس في مركزه وأعاد محمد هاني إلى الجبهة اليمنى.

وأضاف عبد الجليل: حسين الشحات وجراديشار سيكونا جناحين في مباراة اليوم، ووسام أبو علي سيكون المهاجم الصريح، ومن الممكن أن يلجأ في الشوط الثاني إلى أن يكون جراديشار ووسام ثنائي هجومي وخلفهما حسين الشحات.

وتابع عبد الجليل: كنت أخاف أن يكون جراديشار مثل برونو سافيو، ولكن تحركاته أثبتت عكس ذلك، وسيُقدم أداء جيدا رفقة وسام أبو علي، والأهم أن كولر ابتعد عن التأليف.

واختتم محمد عبد الجليل: حال نزول أشرف بن شرقي، فأفضل أن يكون على حساب جراديشار، لأن وسام أبو علي مهاجم من طراز خاص، ولا غنى عنه أبدا حتى لو عائد من الإصابة.