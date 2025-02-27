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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير المالية: الرئيس السيسي وجه بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسراء صبري

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحزمة الاجتماعية تبدأ من يوليو وتستمر حتى العام المقبل.

وأضاف وزير المالية، في اتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"،: 200 مليار جنيه تكلفة زيادة المرتبات والأجور والمعاشات.

وأشار إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية تتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه ابتداءً من مارس المقبل وحتى نهاية يوليو، موضحا أن معظم العاملين في مجال الصحة والتعليم سيتم زيادة رواتبهم بنسبة 15% علاوة تقليدية.

وتابع أن هناك زيادات جديدة لأعضاء هيئة التدريس والتمريض وبعض الفئات الأخرى، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا شديدًا وفي اتجاه نزولي خلال الفترة المقبلة.

السيسي مجال الصحة زيادة المرتبات الحزمة الاجتماعية

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