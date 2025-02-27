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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تترأس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ 102

وزير العمل
وزير العمل
أ ش أ

ترأست مصر، ممثلة في وزير العمل محمد جبران، مجلس إدارة منظمة العمل العربية "إحدى المنظمات المتخصصة بجامعة الدول العربية"، بدورته الـ 102 المنعقدة اليوم الخميس في القاهرة، بحضور المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية "حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال"، وفقا لمبدأ التمثيل الثلاثي للمنظمة، وعدد من ممثلي المنظمات العربية، والإقليمية ذات الصلة .

وأكد وزير العمل، في كلمته، أهمية توحيد المواقف العربية على الصعيد العربي والدولي، وتضافر الجهود المشتركة؛ لتعزيز التعاون لمواجهة كافة التحديات الراهنة، مشيدا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في توحيد الصف العربي.

وأعرب عن تمنياته بأن يخرج اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية اليوم، بنتائج إيجابية بما يحقق ويلبي احتياجات وطموحات الشعوب العربية، ويساند خطط التنمية والعمل العربي المشترك، خاصة في مجالات العمل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ،والتشجيع على المزيد من الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وإعداد الكوادر الشبابية العربية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل بكل متغيراته، وأنماطه الجديدة والمستقبلية.

مصر وزير العمل منظمة العمل

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