رئيس نادي البنك الأهلي: نسعى للتواجد في المربع الذهبي للدوري

أعرب اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته بضمان فريقه التواجد ضمن الأندية التسعة في الدور الاول من دوري نايل.

وتابع اللواء أشرف نصار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"حققنا الجزء الأول من طموحنا وبإذن الله نحقق باقي طموحاتنا بالتواجد في المربع الذهبي".

وأضاف:" نركز في الكأس وكأس الرابطة أيضًا، ومحمد أبوجبل عاد للتدريبات وعلى مشارف المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأكمل اللواء أشرف نصار:" أبوجبل حارس مهم والفريق يحتاج كل عناصره خلال الفترة المقبلة".

واستطرد:" مباراة أمس كانت صعبة ونجحنا في التعادل في وقت صعب وحصلنا على نقطة مهمة والأهم من النقطة هي روح اللاعبين وإصرارهم على العودة وتعديل النتيجة".