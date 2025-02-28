بفستان مجسم| أسما إبراهيم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حرصت المذيعة أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تفاصيل إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم بإطلالة راقية كعادتها كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل مجسم ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش الذي مزج بين اللون الأسود والرمادي.

أكملت أسما إبراهيم إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.