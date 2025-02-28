طريقة عمل التيراميسو بمذاق لا يقاوم

التيراميسو من الحلويات الإيطالية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات والأسواق، حيث قدمت الشيف فاطمة ابو حاتي، مقدمة برنامج العزومة على قنوات بانوراما - PNC Food، طريقة عمل التيراميسو في البيت.



مقادير التيراميسو



باكيت بسكويت ليدي فينجر

300جرام جبنة كريمي

200جرام كريمة خفق حلويات

1/3كوب سكر بودر

نصف كوب كريم شانتي بودر

نصف كوب حليب مثلج

3ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

(للوجه)

كاكاو خام دريم



طريقة تحضير التيراميسو



خلط الحليب مع القهوة سريعة الذوبان ثم نتركة جانبا ثم نحضر المضرب الكهربائي ونخفق الجبنة الكريمي ونضيف كريمة الخفق والكريم شانتي والسكر البودر مع الاستمرار في الخفق ثم نحضر قالب بايركس ثم نضع البسكوت واحده تلو الأخرى في خليط الحليب بالقهوة ونبدأ نرص القاعدة ثم نضع طبقه من الكريمة ثم طبقه من البسكويت بنفس الطريقة الأولى نضعه في الحليب بالقهوة ثم طبقه كريمة أخرى ونضعها في الثلاجة يفضل لليوم التالي وتكون مغلفة او مغطاه باسترتش فيلم ثم نقوم بتزينها بالكاكاو وتقدم بالف هنا وشفا.