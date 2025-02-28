قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرامة مليون جنيه عقوبة استخدام الألفاظ البذيئة في دراما رمضان 2025
حماس تعلن استعدادها للتخلي عن السلطة السياسية وإدارة غزة
أطعمة يجب تجنبها في السحور للحفاظ على صحتك خلال رمضان.. فيديو
في مصر أحلى.. قائمة بـ أغاني رمضان 2025
الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يستهدف مواصلة الزحف نحو اللقب بإسقاط شتوتجارت
الفرق 52 دقيقة.. أطول وأقصر أيام الصيام في رمضان 2025
إحباط أكبر عملية تهريب ذهب وإجراء عاجل من وزير المالية السوداني
ننشر اعترافات عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة
دراما رمضان 2025.. إطلالات مختلفة لمجموعة من الفنانين بأكثر من وجه
مفاجأة سارة.. بدء تطبيق الزيادة على بطاقات التموين السبت 1 مارس
الصين تتهم وزير الخارجية الأمريكي بانتهاج عقلية الحرب الباردة ضد بكين
موعد أذان الفجر أول يوم رمضان.. مرحب شهر الصوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ينعى الشيخ الجليل محمد عبد اللطيف بلقايد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد شحتة

نعى وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، إلى الأمة الإسلامية علما من أعلامها، وشمسا من شموسها، وأستاذا جليلا من كبار شيوخها الداعين إلى الله على بصيرة، العارف بالله، الشيخ الجليل محمد عبد اللطيف بلقايد، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمرٍ حافلٍ بالعلم والتقوى، وعطاءٍ ممتدٍ في الدعوة إلى الله ونشر قيم الهدى والخير والمحبة.

وقال وزير الأوقاف في بيان: لقد كان الفقيد -رحمه الله- عالمًا ربانيًا، نذر حياته للعلم والتربية الروحية، فكان منارةً يُهتدى بها، وداعيًا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ناشرًا للوسطية والاعتدال، فترك إرثًا خالدًا في ميادين الفكر والتزكية.

وأضاف وزير الأوقاف: ولقد سعدنا وتشرفنا على مدى عدة سنوات بالنزول في رحاب كرمه في الدروس المحمدية الجليلة التي كانت تعقد برعايته في مدينة وهران، وأحببناه حبا عظيما، وأحببنا ميراث آبائه الكرام خصوصا والده مولانا الشيخ محمد بلقايد شيخ أستاذنا ومولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحم الله الجميع.

وفي هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة، وإلى محبيه وتلامذته، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يجزيه عن جهوده خير الجزاء، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. 
 

أسامة الأزهري علماء الإسلام وزير الأوقاف الأمة الإسلامية الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد : طقس شديد البرودة يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 28-2-2025

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى أثينا غدا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 28-2-2025

دعاء آخر جمعة في شعبان

دعاء آخر جمعة في شعبان .. يفتح الأبواب المغلقة

فترة الخطوبة

هل الكلام العاطفي بين المخطوبين يبطل الصيام في رمضان الإفتاء توضح

طقس أول أسبوع رمضان

أول أسبوع في رمضان.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس

الزمالك

أحمد بلال: حزين على حال الزمالك.. صرفوا 400 مليون على الصفقات

ترشيحاتنا

الدولار الأمريكي

آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة

أسعار مواد البناءا

أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الجمعة 28 فبراير

اسعار الذهب

قبل رمضان.. انخفاض أسعار الذهب اليوم

بالصور

بأرخص سعر.. فيات تيبو موديل 2024 كسر زيرو| صور

فيات تيبو
فيات تيبو
فيات تيبو

فابريكا بالكامل وعداد 18 ألف كيلو.. شيري أريزو 5 بسعر لقطة

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

بفستان مجسم| أسما إبراهيم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

رمضان 2025.. ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل الكابتن| خاص

ميمي جمال
ميمي جمال
ميمي جمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد