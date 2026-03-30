إنذار خطير.. بريطانيا ترصد هجوما على سفينة قرب سواحل السعودية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بسقوط مقذوفين بالقرب من سفينة متواجدة قرب السواحل السعودية.

أعلنت الهيئة البريطانية يوم الاثنين، أنها تلقت بلاغاً عن حادثة وقعت على بعد 22 ميلاً بحرياً شمال شرق رأس تنورة السعودية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأفاد مسؤول أمن تابع لسفينة حاويات بسقوط مقذوفين مجهولين بالقرب من السفينة في الخليج العربي، بفارق ساعة واحدة بينهما، مؤكدةً سلامة جميع أفراد الطاقم.

في سياق آخر، أعلنت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" اليوم الاثنين أن ميناء صلالة العماني، الذي استُهدف بطائرة مسيّرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيبدأ إعادة فتح أبوابه تدريجياً اعتباراً من يوم الثلاثاء.

وأفادت السلطات العمانية بإصابة عامل واحد ووقوع أضرار طفيفة جراء الهجوم على الميناء، الذي تديره شركة "إيه بي إم تيرمينالز" التابعة لشركة "ميرسك"، ويُعدّ أحد أهم مرافق الشحن في الدولة.

وقالت "ميرسك" إن المنطقة المتضررة "محدودة"، وأن إدارة الميناء ستتخذ "الإجراءات اللازمة" للوصول تدريجياً إلى طاقته الاستيعابية الكاملة.

وأضافت الشركة أن بعض "القيود" ستظل قائمة، لكنها اتخذت إجراءات سلامة و"وقائية" إضافية بسبب الهجوم.