العمل في إسبوع.. إشادة بجهود الرئيس السيسي لتوحيد الصف العربي.. والنواب يناقش مشروع القانون الجديد

نشرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، حصاد نشاط "الوزارة"خلال الـ7 أيام الماضية، ومنها مشاركة وزير العمل محمد جبران في الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروع قانون العمل في مجلس النواب ..

حيث أكد الوزير في كلمة له أمام نواب الشعب على أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة والموافقة عليه من حيث المبدأ، يؤكد حرص جميع الأطراف المعنية بهذا التشريع الهام على سُرعة إصداره في أقرب وقت ممكن ،نظرًا لأهميته في تحقيق التوزان،و تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة بيئة عمل لائقة ،تُراعي معايير العمل الدولية ،ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي، والتشجيع على الإستثمار ، وعقود العمل المستقرة، وسرعة التقاضى ...

وخلال هذا الأسبوع أيضا شهدت القاهرة اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية ،برئاسة وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة "المنظمة"،وحضور ممثلين عن وزارات العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال العرب ..وجرى فيه التأكيد على مجموعة من المبادئ والتوصيات ومنها :1-مناقشة بنود تنظيمية تخص نشاط وخطط منظمة العمل العربية..2-التأكيد على العمل العربي المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة العرب من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال من أجل مواجهة تحديات ومتغيرات سوق العمل،وصناعة بيئة عمل لائقة للجميع ..3-التأكيد على جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،نحو تعزيز العمل العربي المشترك ،وتوحيد الصفوف العربية...4-تثمين التحركات العربية الراهنة نحو عقد "القمة الطارئة " خلال الأسبوع المقبل ،في القاهرة، للتأكيد على الموقف الثابت ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية ، والتهجير ،واستمرار الممارسات التعسفية من الاحتلال الإسرائيلي ضد العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين وجنوب لبنان وجولان سورية ...5-مطالبة المجتمع الدولي بكل مؤسساته القضائية و الحقوقية باتخاذ موقف حاسم وعاجل ضد تجاوزات الاحتلال وإنتهاكه للشرعية الدولية ،ودعم حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال،وإقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس ..كما شهد هذا الأسبوع إعلان الوزير جبران عن فتح باب التقديم لمجموعة من الوظائف القيادية بالوزارة ومديرياتها ..كما شهد الوزير اختبارات عمال مرشحين للسفر للعمل في موسم الحج لعام 2025...كما أعلن عن العديد من فرص العمل بالخارج ،ودعا الشباب إلى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة كافة تفاصيل تلك الفرص وشروط التقديم عليها..وشارك الوزير خلال هذا الأسبوع أيضا في فعاليات عربية ودولية انعقدت في القاهرة، بشأن أسواق العمل والتحديات التي تواجهها، وطرق مواجهة الهجرة غير الشرعية كظاهرة تهدد العالم أجمع ..كما ترأس الوزير إجتماع لجنة إعداد دليل التصنيف المهني ،ويوجه بسرعة الانتهاء منه تحديثه بما يتماشى مع متغيرات والمهن المستحدثة في سوق العمل المحلي والعربي والدولي ..