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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاستدامة والتحول الأخضر في المؤتمر الطلابي الأول لأسنان عين شمس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أهمية المؤتمرات الطلابية في تنمية خبرات الطلاب، وتعزيز خبراتهم  العلمية وتقوية مهارات العرض والتواصل لديهم، بالإضافة إلى دورها في تقريب المسافة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ما يسهم في تعزيز المعرفة لديهم.


جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الطلابي الأول  لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان، اشراف ا.د  ريهام مجدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة مرام عبيد رئيس المؤتمر، الدكتورة زينب ضياء السكرتير العام للمؤتمر، والدكتورة إيمان فتحي رئيس اللجنة العلمية.

وأشاد رئيس الجامعة بفكرة المؤتمر لتكون منصة علمية متميزة تناقش أحدث المفاهيم والتقنيات المستدامة في طب الأسنان.


وابدي إعجابه بمستوى الأبحاث الطلابية المقدمة، وبإختيار التحول الأخضر كموضوع رئيسي للمؤتمر، مؤكدًا على أهمية دمج الاستدامة والتقنيات الحديثة في المجال الطبي.

وتفقد رئيس الجامعة قاعة البوسترات للأبحاث الطلابية، واستمع لشرح الطلاب حول أبحاثهم الأكاديمية والإكلينيكية، وناقشهم فيها، مما ساهم في تعزيز مهاراتهم البحثية والعلمية؛ حيث عرضت الأبحاث الإكلينيكية للطلاب في صورة بوسترات إلكترونية، دعمًا لمفهوم التحول الأخضر، الذي اتخذه المؤتمر شعارًا له.

تضمن المؤتمر عددًا من المحاضرات العلمية التي قدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس، والتي شملت أيضاً مشاركة مجموعة من الطلاب وكانت موضوعاتها تدور حول أهمية التحول الرقمي في طب الأسنان و كيفية توثيق الحالات الإكلينيكية وعرضها في المؤتمرات العلمية.

وتم تقييم الأبحاث الطلابية المقدمة من قبل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتم إعلان النتائج في ختام المؤتمر، حيث تم تكريم الطلاب الفائزين بجوائز تقديرية، تقديرًا لجهودهم المتميزة.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس

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