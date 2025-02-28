غدا.. محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا في تهمة حيازة السلاح

في أول أيام شهر رمضان المبارك، تنظر المحكمة المختصة محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، الحكم عليه من قِبل محكمة قصر النيل، في اتهامه بحيازة سلاح أبيض.

تتزامن جلسة محكمة "بيكا" مع أول أيام شهر رمضان الكريم، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها عليه، وخلال الجلسة الماضية لم يحضر حمو بيكا، وحضر محاميه للدفاع عنه وطالب ببراءته، استنادا على عدم تصور معقولية حدوث الواقعة، وبطلان القبض والتفتيش، وبطلان تحريات الشرطة.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض أمرت سابقا بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضرا بالواقعة.

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا قضى في الحبس مدة شهرين في حكم صدر ضده بسبب إقامة حفل بدون تصريح فى البيطاش، وتم إخلاء سبيله لتتبقى القضية الأخيرة وهي حيازة سلاح.



