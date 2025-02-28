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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل مسلسل الست فوزية لإسعاد يونس على راديو 9090

إسعاد يونس - مسلسل الست فوزية
إسعاد يونس - مسلسل الست فوزية
سعيد فراج

تعود النجمة الكبيرة إسعاد يونس، لتقديم الدراما الإذاعية من خلال مسلسلها الجديد " الست فوزية " ،  يشاركها  البطولة محمد رضوان الذي يقدم شخصية خميس موسوعة ،بينما تلعب النجمة إسعاد يونس دور "فوزية " الأرملة التي تجبرها الظروف أن تعيش مع أولاد شقيقها بسبب وصية غريبة.
وهذه الوصية تضع الأسرة في موقف صعب، ما يؤدي إلى العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية بين الأم والأبناء.
مسلسل الست فوزية فكرة و إشراف علي الكتابة أشرف شرف ، سيناريو و حوار أشرف أمين و إسلام يوسف و إخراج صفي الدين حسن.

مسلسل الست فوزية

يذكر أن مسلسل "الست فوزية" يذاع يوميا في رمضان على الراديو 9090 في الفترة من 2:30 عصرًا، مع إعادة عرض الحلقة في الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في الساعة 12 ظهرًا.

أعمال إسعاد يونس 

وتشارك الفنانة إسعاد يونس، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، بمسلسل كامل العدد3، مع الفنانة دينا الشربيني، والفنان شريف سلامة. 

"كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، وعدد آخر من النجوم. العمل من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر.

وقدمت إسعاد يونس، مسرحية إس إس هانم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على مسرح محمد العلي في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض. 

مسرحية إس إس هانم لـ إسعاد يونس، بطولة: (محمد ثروت، كريم عفيفي، حجاج عبد العظيم، ميرنا جميل). 

مسلسلات رمضان الفنانة إسعاد يونس أعمال إسعاد يونس إسعاد يونس مسلسل الست فوزية

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