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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات تموينية مكبرة يوميا خلال شهر رمضان لتمشيط الأسواق والمحال بالجيزة

حملة تموينية
حملة تموينية
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بتكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان المعظم لضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة ومنع أي ممارسات احتكارية وذلك بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن .

تصريحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي استعدادات مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المعظم ، ومتابعة موقف منظومات الخبز والتموين وأرصدة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل . 

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الى أنه تم تحديد مواعيد عمل المخابز بدءآ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتم السماح لعدد  (113) مخبز لبدء العمل من الساعة السابعة صباحا لتوفير احتياجات الخبـــز للإخوة المسيحيين،  والسماح لعدد من المخابز للعمل حتى الساعة التاسعة مساء بالإضافة إلي إرجاء غلق أية مخابز خلال شهر رمضان المعظم لخدمة المواطنين.

وأضاف المحافظ بأن مديرية التموين بالجيزة قامت بضــخ سلع تموينية لمنافذ الصرف وفقاً للمستهدف صرفه خلال شهر رمضان لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية لدي التجار التموينين ومنافذ مشروع جمعيتى والبالغ عددهم 2240 منفذا .

كما قامت المديرية برفع درجة التشغيل بمخازن الشركة المصرية الى الدرجة القصوى لمواجهة زيادة الطلب من المنافذ التموينية على صرف الاستعاضات من مخازن الشركة المصرية . 

وفي مجال الرقابة والتفتيش على الأنشطة التموينية والتجارية تم وضع خطة عمل للرقابة والتفتيش على الأنشطة التموينية والتجارية  ومعارض أهلا رمضان من خلال عدد (25) حملة تموينية مكبرة تعمل بشكل يومى لرصد أى مخالفات تموينية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات . 

ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بانه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية  لتلقى شكاوى المواطنين ورصد ومتابعة منظومات الخبز والتموين ورصد وجود أى نقص بأرصدة القمح والدقيق والسلع التموينية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز .

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