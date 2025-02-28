عن المشادة في البيت الأبيض.. جوزيب بوريل: ما زلت مع زيلينسكي

في أعقاب المشادة الكلامية التي وقعت في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي اتهم فيها ترامب زيلينسكي بـ"قلة الاحترام" وحذره من “المقامرة بحرب عالمية ثالثة”، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على استمرار دعمه لأوكرانيا.

وأشار بوريل إلى أن على أوروبا مواصلة دعمها لكييف بغض النظر عن المواقف الأمريكية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر في تقديم الدعم لأوكرانيا حتى تحقيق النصر



تأتي هذه التصريحات في ظل توتر العلاقات بين واشنطن وكييف، خاصة بعد إلغاء مؤتمر صحفي مشترك بين زيلينسكي ومبعوث الرئيس الأمريكي، كيث كيلوغ، بناءً على طلب الجانب الأمريكي



. ورغم هذه التحديات، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الراهنة.