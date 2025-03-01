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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجم البوب العالمى مصرى: رسائل الجمهور بتفرحنى جدا

نجم البوب العالمى "مصرى"
نجم البوب العالمى "مصرى"
أسامة علي

كشف نجم البوب العالمي مصري، كواليس رد فعل المصريين على أعماله الفنية، التي طرحها خلال السنوات الماضية.

وأوضح مصري، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنه يكتب أغاني جميلة، ومن المقرر طرح أغاني جديدة خلال الفترة القادمة، ويتمنى إنها تعجب الجمهور في مصر"

فرحان جدا


وأضاف مصري، قائلاً: 'بكون فرحان جدًا لما بسمع رد فعل المصريين وبلاقيهم فرحانين بأعمالي، وإني بشرف مصر في أوروبا، وإن أعمالي بتعجبهم وبيبعتولي رسائل بتفرحني جدًا'.

وتابع مصري، حديثه قائلاً: 'بتمنى زيادة تفاعل الناس معايا أكثر في مصر'، مشيرًا إلى أنه يغني من أجل الموهبة وليس الهدف من غناء البوب الربح فقط.

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