اشتعال مشاجرة مسلحة في طما بسوهاج.. وسقوط عامل بطلق خرطوش

شهد مركز طما بمحافظة سوهاج مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة عامل بطلق خرطوش في البطن، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، ووجود مصاب.

بالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين كل من:

طرف أول:

محمد م. ا. ع، 28 عامًا، عامل، مصابًا برش خرطوش بالبطن، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج العام.

والدته، أمنه س. ا. ح، 66 عامًا، ربة منزل.

طرف ثان:

محمد ا. ق. ه، 49 عامًا، عامل.

ويُقيم الطرفان بذات العنوان، وتم ضبطهما، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالسب، فيما أقر الطرف الأول بأن الطرف الثاني قام بإصابته باستخدام السلاح المضبوط، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.