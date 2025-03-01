مصرع عامل وإصابة 2 في تصادم على الطريق الصحراوي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى ملاكي، مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة نجله وقائد السيارة الملاكي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود متوفى ومصابين.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بين:

السيارة الأولى: أجرة ميكروباص، قيادة روماني ب. ج. س، 36 عامًا، سائق، ويقيم بمركز دار السلام.

أجرة ميكروباص، قيادة روماني ب. ج. س، 36 عامًا، سائق، ويقيم بمركز دار السلام. السيارة الثانية: ملاكي، قيادة مصطفى م. ع. م، 25 عامًا، عامل، ويقيم بقسم أول سوهاج، وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتبين أن الحادث وقع أثناء قيام قائد السيارة الملاكي بالدوران من أحد الملفات للعودة إلى الاتجاه المقابل، فاصطدمت به السيارة الميكروباص من الجانب الأيسر.

أسفر الحادث عن:

وفاة محمد ه. م. م، 62 عامًا، عامل.

محمد ه. م. م، 62 عامًا، عامل. إصابة نجله عز م. ع. م، 23 عامًا، عامل، باشتباه نزيف بالمخ، وكلاهما من مستقلي السيارة الملاكي.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.