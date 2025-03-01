أول تعليق من أردوغان على دعوة أوجلان بإلقاء السلاح

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعوة حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان جماعته، إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

وقال أردوغان: "بدأت مرحلة جديدة في جهود إخلاء تركيا من الإرهاب".

وفي رسالة تم الكشف عنها خلال مؤتمر حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية التركي، أكد أوجلان أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.

ونُقل عن أوجلان قوله "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارا.. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه".

ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد حارب الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد سقط عشرات الآلاف من القتلى في النزاع.

وكانت تصريحات من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد تحدثت في وقت سابق الخميس، عن نية أوجلان توجيه دعوة طال انتظارها لإنهاء النزاع المسلح بين حزبه المحظور والحكومة التركية.

الحزب الحاكم يرد

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك إن جميع المسلحين الأكراد في العراق وسوريا، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية، يجب أن يلقوا أسلحتهم بعد الدعوة التي وجهها زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون للتخلي عن السلاح.

ونقلت وكالة رويترز عن جليك: "يجب على المسلحين الأكراد في تركيا والعراق وسوريا بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية إلقاء أسلحتهم"، مضيفا "لا مساومة أو تفاوض مع الإرهابيين".

وكان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان قد دعا جماعته، الخميس، إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

ونُقل عن أوجلان قوله: "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارا. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه".

كما أكد أوجلان أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.