بلومبرج: ترامب اتخذ قراره ببيع أوكرانيا

نقلت شبكة بلومبرج عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن الأمر يعد كارثة-ما حدث من مشادة بين ترامب والرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي- ، فالمكتب البيضاوي كانت كمينا وأوروبا ستحاول بشكل جماعي لملمة شتاتها.

ذكرت بلومبرج عن مسؤول "يبدو أن ترامب اتخذ قراره ببيع أوكرانيا".

وقال مستشار في إدارة ترامب: هناك كثير من الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا ومن المرجح أن تزيد واشنطن الضغوط على كييف مع تجنب التعامل مع زيلنسكي.

بينما ذكرت أكسيوس عن مسؤول أمريكي: ترامب يدرس عدة خطوات انتقامية بما في ذلك وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

