4 جثث و 13 مصابا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط منفلوط الزراعي الذي وقع صباح اليوم السبت إلى 4 وفيات و 13 مصابا وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط العام والجامعي.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط منفلوط الزراعي ووجود وفيات ومصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص، تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل ناحية مدخل قرية بني سند .

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من "خالد.ف.ح"، و"جيهان.م.س" 21 عامًا، و"دينا. ب" 21 عامًا، و"ماريا.ج.ر" 21 عامًا

وإصابة 13 آخرين، جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي ونقل المصابين إلى مستشفيا أسيوط العام والجامعي .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.