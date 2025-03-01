زيلينسكي : صوت أوكرانيا يجب أن يُسمع أثناء الحرب وبعدها

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام أنه التقى بالجالية الأوكرانية في البيت الأوكراني في واشنطن، وفق ما ذكرت صحف دولية.



قال "من المهم بالنسبة لنا أن يُسمع صوت أوكرانيا وألا ينساه أحد، سواء أثناء الحرب أو بعدها. ومن المهم أن يعرف الناس في أوكرانيا أنهم ليسوا وحدهم، وأن مصالحهم ممثلة في كل بلد، وفي كل ركن من أركان العالم".

وأعرب عن امتنانه مرة أخرى للدعم "في هذا الوقت العصيب، ولكل جهودكم من أجل أوكرانيا والأوكرانيين، وللمساعدة التي قدمتموها - ليس فقط الدبلوماسية والمالية، بل والصلاة".

