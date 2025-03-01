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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيللي كريم تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان الكريم

نيللي كريم
نيللي كريم
يارا أمين

حرصت الفنانة نيللي كريم ، على تقديم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

ونشرت صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت عليها: “رمضان كريم ”.

مسلسل إخواتى للفنانة نيللى كريم 

وتدور أحداث المسلسل والذى  عن اعتقاد نجمات المسلسل، الشقيقات نيللي كريم "سها"، وروبي "أحلام"، وكندة علوش "ناهد"، وجيهان الشماشرجي "نجلاء" في تأثير الأحلام والأعمال السحرية على حياتهن، ما يتسبب في فشل أي علاقة عاطفية يدخلنها.

واستعرض البرومو العديد من المفارقات التي يتعرض لها أبطال العمل والفنانون المشاركون فيه.

أبطال مسلسل اخواتي 

يشار إلى أن مسلسل "إخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

نيللى كريم فى مسلسل فراولة

وشاركت الفنانة نيللي كريم فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل فراولة والذى حقق نجاحا كبيرا.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.

رمضان نيللي كريم كندة علوش رمضان كريم إنستجرام مسلسل إخواتي

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