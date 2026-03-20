بعد عرض الحلقة الأخيرة.. درش يكتسح التريند العالمي ويحتل الصدارة في مصر والدول العربية

تصدر هاشتاجا مسلسل درش ومصطفى شعبان، قائمة التريند العالمي، واحتلا صدارة التريند في مصر والدول العربية عبر منصة إكس، كما جاءا ضمن الأكثر بحثًا على فيسبوك وجوجل، عقب عرض الحلقة الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا وتفاعلًا غير مسبوق.

وحقق مسلسل درش، بطولة مصطفى شعبان، نجاحًا استثنائيًا مع عرض الحلقة الختامية، حيث شهدت تصاعدًا دراميًا قويًا وحسمًا للعديد من الخيوط المعقدة التي صاحبت الأحداث منذ البداية.

وخلال أحداث الحلقة الـ30، شاهد “درش” (مصطفى شعبان) “لبنى” و”نس” (فردوس) وهي تهدد “كرامة” (رياض الخولي) و”سلطان” (طارق النهري)، بسبب السر الذي تخفيه بشأن تعليمه، ومحاولاتهم الاستيلاء على ميراث “جورج” بعد وفاته غرقًا في البحر.

وتفاعل المتابعون بشكل لافت مع النهاية، بين من اعتبرها صادمة وغير متوقعة، ومن أشاد بجرأة الطرح واختلافه، ليؤكد مسلسل "درش" مكانته كواحد من أبرز أعمال دراما رمضان هذا العام.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي ويُعرض حصريًا على شبكة ON TV في تمام الساعة 8:30 مساءً.