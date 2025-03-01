قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 مارس 2025
جرافات الاحتلال تهدم عددا من المنازل في مخيم نور شمس بالضفة الغربية
بتوجيهات الإمام الأكبر.. "بيت الزكاة والصدقات" يوزّع 3000 وجبة إفطار يوميًا بالجامع الأزهر
موعد أذان المغرب أول يوم رمضان فى القاهرة ومحافظات مصر
حكم الأكل والشرب بعد مدفع الإمساك.. الأزهر للفتوى يوضح
كبرت .. ابنة شيرين عبد الوهاب تظهر معها في إعلان رمضاني
إطلاق نار كثيف من دبابات إسرائيلية على طول محور فيلادلفيا
تطورات مفاوضات تجديد عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي
مشكلة شائعة في رمضان.. علاج سحري للتخلص من الإمساك
تلاوات لأول مرة.. خريطة غير مسبوقة لإذاعة القرآن الكريم في رمضان
زيلينسكي يصل إلى بريطانيا بعد لقاء محتدم مع ترامب في البيت الابيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بتوجيهات الإمام الأكبر.. "بيت الزكاة والصدقات" يوزّع 3000 وجبة إفطار يوميًا بالجامع الأزهر

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عبد الرحمن محمد

 أعلن بيت الزكاة والصدقات عن تقديم 3000 وجبة يوميًا لإفطار الصائمين في الجامع الأزهر، وذلك دعمًا للطلاب الوافدين والمصريين المغتربين المستحقين، سائلين الله أن يعيد الشهر الكريم بالخير واليُمن والبركات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات

وأوضح البيت أن هذه المبادرة تأتي في إطار برنامجي "إفطار صائم" و"إطعام"، اللذين تم تخصيص حسابات تبرع مستقلة لهما، لتلبية رغبة المتبرعين في المساهمة بإفطار الصائمين، اقتداءً بحديث النبي ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا» (مسند أحمد).

وأكد "بيت الزكاة والصدقات" حرصه على توفير وجبات صحية ومتوازنة يتم إعدادها بعناية من قبل فرق متخصصة، لضمان تقديم غذاء متكامل يلبي احتياجات الصائمين، في إطار رسالته الإنسانية الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.

شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات الإمام الأكبر الجامع الأزهر 3000 وجبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سفيرة أوكرانيا

كاميرات ترصد رد فعل سفيرة أوكرانيا خلال مشاجرة ترامب وزيلينسكي | فيديو

تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على كل بطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

ترامب

بلومبرج: ترامب اتخذ قراره ببيع أوكرانيا

الاهلي

موعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش فى دوري nile

النادي الأهلي

جدول مباريات الأهلي في شهر رمضان 2025

النوم طول نهار رمضان

الإفتاء: صيام من ينام طول النهار ويستيقظ قبل المغرب صحيح ولكن بشرط

حالة الطقس اليوم

لا تنخدعوا.. انقلاب في حالة الطقس وتحذيرات من سقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

ولاد الشمس

منافسة بديعة.. ماجدة خير الله تشيد بأحمد مالك وطه دسوقي

نيللي كريم

نيللي كريم تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان الكريم

مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن الحلقة 2.. هل يعاني أكرم حسني من الخرف؟

بالصور

منى الحسيني تتحدث بعد غياب: نجاح البرامج الحوارية مش بالفساتين.. واستضفت «عتاولة مصر» فى حوار صريح دون مقابل مادي| حوار

الإعلامية القديرة منى الحسيني
الإعلامية القديرة منى الحسيني
الإعلامية القديرة منى الحسيني

كبرت .. ابنة شيرين عبد الوهاب تظهر معها في إعلان رمضاني

شيرين وابنتها هنا
شيرين وابنتها هنا
شيرين وابنتها هنا

طريقة عمل البلح في رمضان وصفات وعصائر.. أبرز أنواعه وأساليب تجفيفيه وتحضيره

طريقة عمل البلح في رمضان
طريقة عمل البلح في رمضان
طريقة عمل البلح في رمضان

طريقة عمل حلويات سهلة في رمضان.. 6 وصفات مختلفة

حلويات
حلويات
حلويات

فيديو

مشرحة أسوان

فضيحة في مشرحة أسوان.. استغلال وسرقة وشعوذة بجانب الموتى

اعلان سليمان عيد

سليمان عيد في موقف صعب.. إعلان اتوقف واعتذار لكل النوبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد