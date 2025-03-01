بتوجيهات الإمام الأكبر.. "بيت الزكاة والصدقات" يوزّع 3000 وجبة إفطار يوميًا بالجامع الأزهر

أعلن بيت الزكاة والصدقات عن تقديم 3000 وجبة يوميًا لإفطار الصائمين في الجامع الأزهر، وذلك دعمًا للطلاب الوافدين والمصريين المغتربين المستحقين، سائلين الله أن يعيد الشهر الكريم بالخير واليُمن والبركات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات

وأوضح البيت أن هذه المبادرة تأتي في إطار برنامجي "إفطار صائم" و"إطعام"، اللذين تم تخصيص حسابات تبرع مستقلة لهما، لتلبية رغبة المتبرعين في المساهمة بإفطار الصائمين، اقتداءً بحديث النبي ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا» (مسند أحمد).

وأكد "بيت الزكاة والصدقات" حرصه على توفير وجبات صحية ومتوازنة يتم إعدادها بعناية من قبل فرق متخصصة، لضمان تقديم غذاء متكامل يلبي احتياجات الصائمين، في إطار رسالته الإنسانية الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.