انخفاض أسعار الذهب أول يوم رمضان

تحظى أسعار الذهب باهتمام واسع نظرًا لأهميته كملاذ آمن لكل من المستثمرين والأفراد المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى كونه وسيلة فعالة للحفاظ على قيمة الأموال في ظل التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في مصر



يأتي الذهب بعدة أعيرة، مثل 24، 22، 21، و18، حيث تختلف الأسعار وفقًا لنقاء كل عيار، وتتفاوت الأسعار في محلات الصاغة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسعار لا تشمل تكاليف المصنعية التي تختلف من مكان لآخر.

أسعار الذهب اليوم



يحرص موقع "صدى البلد" على تقديم تحديثات يومية لأسعار الذهب في مصر، بما في ذلك سعر الجنيه الذهب والأونصة، لمساعدة في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

الفرق بين عيارات الذهب



عيار 24: يحتوي على 99.99% من الذهب النقي، ويتميز بأعلى درجة من النقاء.

عيار 21: يحتوي على 87.5% من الذهب، مع إضافة معادن أخرى لمنحه صلابة أكبر.

سعر الجنيه الذهب



يعد الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، خيارًا مثاليًا للادخار والاستثمار، حيث يتميز بانخفاض تكاليف مصنعيته مقارنة بالذهب المشغول، مما يجعله مفضلًا لدى العديد من الأشخاص، خاصة المقبلين على الزواج.

انخفاض أسعار الذهب الاحد أول يوم رمضان

وانخفضت اسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم الاحد أول يوم رمضان، مقارنة بيوم الجمعة الماضية، وذلك مؤشرا علي استمرار نزول ثمن المعدن الاصفر طول شهر رمضان.

أسعار الذهب اليوم الاحد

- عيار 24: بيع 4617 جنيه – شراء 4594 جنيه

- عيار 22: بيع 4232 جنيه – شراء 4211 جنيه

- عيار 21: بيع 4040 جنيه – شراء 4020 جنيه

- عيار 18: بيع 3463 جنيه – شراء 3446 جنيه

- عيار 14: بيع 2693 جنيه – شراء 2680 جنيه

- عيار 12: بيع 2309 جنيه – شراء 2297 جنيه

- الأونصة: بيع 143609 جنيه – شراء 142898 جنيه

- الجنيه الذهب: بيع 32320 جنيه – شراء 32160 جنيه

الأسعار قد تختلف من محل لآخر وفقًا لنسبة المصنعية، التي تتراوح بين 5% إلى 10% من سعر الجرام.

أسعار الذهب الجمعة الماضية

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

1. عيار 24:

سعر البيع: 4663 جنيه

سعر الشراء: 4640 جنيه

2. عيار 22:

سعر البيع: 4274 جنيه

سعر الشراء: 4253 جنيه

3. عيار 21:

سعر البيع: 4080 جنيه

سعر الشراء: 4060 جنيه

4. عيار 18:

سعر البيع: 3497 جنيه

سعر الشراء: 3480 جنيه

5. عيار 14:

سعر البيع: 2720 جنيه

سعر الشراء: 2707 جنيه

6. عيار 12:

سعر البيع: 2331 جنيه

سعر الشراء: 2320 جنيه

7. الأونصة:

سعر البيع: 145031 جنيه

سعر الشراء: 144320 جنيه

8. الجنيه الذهب:

سعر البيع: 32640 جنيه

سعر الشراء: 32480 جنيه

9. الأونصة بالدولار:

2877.36 دولار

مصنعية الذهب في مصر



تختلف تكلفة المصنعية في مصر حسب نوع المشغولات الذهبية، حيث تتراوح بين:

170 إلى 200 جنيه للجرام للذهب الجديد.

35 جنيهًا فأكثر للجرام للذهب المستعمل، حسب جودته ونوع العيار.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب



يتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، منها:

1. السعر العالمي للذهب: حيث يرتبط بالسوق العالمية ويتحرك وفقًا لمؤشرات الاقتصاد العالمي.

2. سعر صرف الجنيه أمام الدولار: نظرًا لاستيراد الذهب بالدولار، فإن أي تغير في سعر الصرف يؤثر مباشرة على أسعاره.

3. العرض والطلب: تزداد الأسعار في فترات ارتفاع الطلب، خاصة في مواسم الزواج والمناسبات.

4. الأوضاع الاقتصادية والسياسية: تؤثر القرارات الحكومية والاضطرابات الاقتصادية على حركة السوق.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة



مع توقعات بانخفاض معدلات التضخم عالميًا واستقرار سعر الصرف محليًا، قد نشهد استقرارًا أو تراجعًا طفيفًا في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، ما لم تحدث تقلبات مفاجئة في الأسواق العالمية.