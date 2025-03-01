قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا تظهر رسالة الشحنة مرفوضة عند شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع؟| الأسباب والحلول
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
مفتي الجمهورية: عبادة الصيام هي سر بين العبد وربه
موعد أذان المغرب أول أيام رمضان في مصر.. اعرف كم باقي على الإفطار
اتنقل المستشفى بسبب العتاولة .. قصة إصابة أحمد السقا
محمد صلاح يوجه رسالة غامضة للجماهير وتحرك مفاجئ من إدارة ليفربول.. ماذا حدث؟
حكم صوم المريض وأصحاب المهن الشاقة في رمضان.. مفتي الجمهورية يجيب
خريطة كاملة بـ مواعيد مسلسلات رمضان 2025 وقنوات العرض
إخلاء سبيل سوزي الأردنية بعد الإساءة لشركة بإعلان توظيف
مفتي الجمهورية: التربية لم تعد يسيرة.. ونعيش عصر شديد في أحداثه وظروفه
أول يوم رمضان ..مصرع أب وزوجته وابنه في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب أول يوم رمضان

الذهب اليوم في مصر
الذهب اليوم في مصر
محمد غالي

تحظى أسعار الذهب باهتمام واسع نظرًا لأهميته كملاذ آمن لكل من المستثمرين والأفراد المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى كونه وسيلة فعالة للحفاظ على قيمة الأموال في ظل التقلبات الاقتصادية.  

أسعار الذهب اليوم في مصر 

 
يأتي الذهب بعدة أعيرة، مثل 24، 22، 21، و18، حيث تختلف الأسعار وفقًا لنقاء كل عيار، وتتفاوت الأسعار في محلات الصاغة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسعار لا تشمل تكاليف المصنعية التي تختلف من مكان لآخر.  

أسعار الذهب اليوم


يحرص موقع "صدى البلد" على تقديم تحديثات يومية لأسعار الذهب في مصر، بما في ذلك سعر الجنيه الذهب والأونصة، لمساعدة في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.  

الفرق بين عيارات الذهب

  
عيار 24: يحتوي على 99.99% من الذهب النقي، ويتميز بأعلى درجة من النقاء.  
عيار 21: يحتوي على 87.5% من الذهب، مع إضافة معادن أخرى لمنحه صلابة أكبر.  

سعر الجنيه الذهب  


يعد الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، خيارًا مثاليًا للادخار والاستثمار، حيث يتميز بانخفاض تكاليف مصنعيته مقارنة بالذهب المشغول، مما يجعله مفضلًا لدى العديد من الأشخاص، خاصة المقبلين على الزواج.  

انخفاض أسعار الذهب الاحد أول يوم رمضان

وانخفضت اسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم الاحد أول يوم رمضان، مقارنة بيوم الجمعة الماضية، وذلك مؤشرا علي استمرار نزول ثمن المعدن الاصفر طول شهر رمضان.

أسعار الذهب اليوم الاحد

- عيار 24: بيع 4617 جنيه – شراء 4594 جنيه  
- عيار 22: بيع 4232 جنيه – شراء 4211 جنيه  
- عيار 21: بيع 4040 جنيه – شراء 4020 جنيه  
- عيار 18: بيع 3463 جنيه – شراء 3446 جنيه  
- عيار 14: بيع 2693 جنيه – شراء 2680 جنيه  
- عيار 12: بيع 2309 جنيه – شراء 2297 جنيه  
- الأونصة: بيع 143609 جنيه – شراء 142898 جنيه  
- الجنيه الذهب: بيع 32320 جنيه – شراء 32160 جنيه  

الأسعار قد تختلف من محل لآخر وفقًا لنسبة المصنعية، التي تتراوح بين 5% إلى 10% من سعر الجرام.

أسعار الذهب الجمعة الماضية

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

1. عيار 24:
  سعر البيع: 4663 جنيه
  سعر الشراء: 4640 جنيه

2. عيار 22:
  سعر البيع: 4274 جنيه
  سعر الشراء: 4253 جنيه

3. عيار 21:
  سعر البيع: 4080 جنيه
  سعر الشراء: 4060 جنيه

4. عيار 18:
  سعر البيع: 3497 جنيه
  سعر الشراء: 3480 جنيه

5. عيار 14:
  سعر البيع: 2720 جنيه
  سعر الشراء: 2707 جنيه

6. عيار 12:
  سعر البيع: 2331 جنيه
  سعر الشراء: 2320 جنيه

7. الأونصة:
  سعر البيع: 145031 جنيه
  سعر الشراء: 144320 جنيه

8. الجنيه الذهب:
  سعر البيع: 32640 جنيه
  سعر الشراء: 32480 جنيه

9. الأونصة بالدولار:
  2877.36 دولار

مصنعية الذهب في مصر 

 
تختلف تكلفة المصنعية في مصر حسب نوع المشغولات الذهبية، حيث تتراوح بين:  
170 إلى 200 جنيه للجرام للذهب الجديد.  
35 جنيهًا فأكثر للجرام للذهب المستعمل، حسب جودته ونوع العيار.  

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب  
 

يتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، منها:  
1. السعر العالمي للذهب: حيث يرتبط بالسوق العالمية ويتحرك وفقًا لمؤشرات الاقتصاد العالمي.  
2. سعر صرف الجنيه أمام الدولار: نظرًا لاستيراد الذهب بالدولار، فإن أي تغير في سعر الصرف يؤثر مباشرة على أسعاره.  
3. العرض والطلب: تزداد الأسعار في فترات ارتفاع الطلب، خاصة في مواسم الزواج والمناسبات.  
4. الأوضاع الاقتصادية والسياسية: تؤثر القرارات الحكومية والاضطرابات الاقتصادية على حركة السوق.  

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة  


مع توقعات بانخفاض معدلات التضخم عالميًا واستقرار سعر الصرف محليًا، قد نشهد استقرارًا أو تراجعًا طفيفًا في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، ما لم تحدث تقلبات مفاجئة في الأسواق العالمية. 

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الأسعار الذهب الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على كل بطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

ترامب

بلومبرج: ترامب اتخذ قراره ببيع أوكرانيا

اكرم توفيق

تطور مفاجئ في ملف أكرم توفيق مع النادي الأهلي | خاص

النوم طول نهار رمضان

الإفتاء: صيام من ينام طول النهار ويستيقظ قبل المغرب صحيح ولكن بشرط

حالة الطقس اليوم

لا تنخدعوا.. انقلاب في حالة الطقس وتحذيرات من سقوط أمطار على هذه المناطق

وزير الصحة

جولة مفاجئة لوزير الصحة.. غياب كل أطباء الطواريء بمستشفي المقطم

الرئيس الأوكراني

الخارجية الأمريكية: الرئيس الأوكراني عليه الاعتذار عن إضاعة وقتنا

ترشيحاتنا

هوية الضرائب

الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل

الذهب اليوم في مصر

انخفاض أسعار الذهب أول يوم رمضان

وزير الاسكان

وزير الإسكان يتابع أزمة انقطاع المياه عن مدينة الأقصر بسبب كسر بخطي صرف صحي

بالصور

مسلسل كامل العدد 3 الحلقة 2 .. انجى المقدم تفاجيء إسعاد يونس بأنها ابنتها

انجي المقدم واسعاد يونس
انجي المقدم واسعاد يونس
انجي المقدم واسعاد يونس

بديل البط بالبرتقال الرخيص| نفس الشكل والطعم

بديل البط بالبرتقال
بديل البط بالبرتقال
بديل البط بالبرتقال

نشرة المرأة والمنوعات : علاج سحري للتخلص من الإمساك في رمضان.. الإفراط في تناول المخللات يؤثر على صحتك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

في ضهرك يا صاحبي.. أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته

أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته
أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته
أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته

فيديو

اصابة احمد السقا بسبب العتاولة

اتنقل المستشفى بسبب العتاولة .. قصة إصابة أحمد السقا

مشرحة أسوان

فضيحة في مشرحة أسوان.. استغلال وسرقة وشعوذة بجانب الموتى

اعلان سليمان عيد

سليمان عيد في موقف صعب.. إعلان اتوقف واعتذار لكل النوبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد