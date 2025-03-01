انخفاض واضح.. أسعار الذهب تتراجع في أول أيام شهر رمضان

سعر الذهب اليوم .. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

وجاء سعر الذهب اليوم كالتالي

سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4617 جنيها.س

عر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4040 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3462 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 32320 جنيه.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 1-3-2025 ؛ بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المعظم؛ لينخفض سعر الجرام الواحد بمقدار 70 جنيها بمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة بمحلات الصاغة المصرية.