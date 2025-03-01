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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات بمهرجان ألعاب الجنوب

أنشطة جامعة المنيا
أنشطة جامعة المنيا
ايمن رياض

في إطار حرص جامعة المنيا، على تعزيز الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب، نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب عددًا من الفعاليات والأنشطة المميزة في مختلف المجالات، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وقد شملت الأنشطة المجالات الرياضة والثقافية والأسر والاتحادات الطلابية والنشاط الاجتماعي، بالإضافة إلى الاهتمام بذوي الهمم.

واكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، على أهمية الأنشطة في تطوير شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الجامعة ستظل داعمة لجميع أبنائها من خلال تنظيم هذه الفعاليات التي تساهم في تقديم طلاب متميزين قادرين على المنافسة في كافة المجالات، وإعداد جيل واع وقادر على تحمل المسؤولية، لترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز قدرة الطلاب على التفوق والابتكار في شتى المجالات، ما يجعلها واحدة من أبرز الجامعات المصرية التي تضع الطلاب في صدارة اهتماماتها.


يقول الدكتور أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، انه في إطار دعم الجامعة للأنشطة الرياضية، شارك الطلاب في مهرجان الأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، حيث حققوا المركز الثاني في كرة القدم الخماسية. كما شاركوا في مهرجان العاب الجنوب (جامعات الصعيد) بمدينة الأقصر، وتمكنوا من الفوز ب 23 ميدالية متنوعة (ذهبية، فضية، برونزية)، ليحققوا المركز الأول على مستوى الجامعات المشاركة.


وأوضحت الدكتورة فاطمه صالح مدير إدارة النشاط الثقافي، انه تم تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية، حيث تم تنظيم مسابقة "الأربعون النووية" في قاعة كلية التربية. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم ندوة توعية عن "الحد من مخاطر الإدمان" في قاعة كلية دار العلوم، وكذلك ندوة عن "المواطنة"، حيث تفاعل الطلاب مع الموضوعات والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي والثقافي.

واردف محسن سيد مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أنه تم مشاركة طلاب جامعة المنيا في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية تحت شعار "اتحاد طلاب مصر" في المدينة الشبابية بشرم الشيخ، كما تم تنظيم عدة زيارات للطلاب لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمشاركة في ملتقى قادة اتحادات الجمهورية الجديدة 2030 بجامعة أسيوط، كما تم تنظيم عدة ندوات توعوية بالتعاون مع وزارة الأوقاف عن "خطر الشائعات على الفرد والمجتمع"، وكذلك ندوات عن "الاستعداد لموسم الطاعات" و"أهمية الوعي المجتمعي".


وفي إطار النشاط الاجتماعي، قال عاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ان الجامعة نظمت مسابقة المبادرات المجتمعية في الجامعة الأهلية ، كما تم المساركة بملتقى الوعي ببورسعيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كما عقدت إدارة النشاط الاجتماعي ندوات توعوية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، لتوجيه الطلاب نحو أهمية الأسرة في بناء المجتمع.
 

وفي خطوة مميزة، نظم مركز متحدي الإعاقة بجامعة المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، تسليم الإعفاء من التجنيد للطلاب ذوي الهمم، في إطار دعم حقوقهم وتوفير كافة سبل الراحة لهم لمواصلة دراستهم في بيئة آمنة ومشجعة.
 

المنيا أنشطة جامعة طلابيه

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