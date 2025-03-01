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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أول ظهور لـ أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر بعد تعرضه لأزمة صحية.. فيديو

أول ظهور للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تعرضه لأزمة صحية في مسجد الحسين
أول ظهور للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تعرضه لأزمة صحية في مسجد الحسين
محمد شحتة

حضر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، لأداء صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 2 رمضان.

وأرسل الدكتور أحمد عمر هاشم، رسالة من حضوره الصلاة اليوم، للجمهور يطمئنهم فيها على صحته بعد تعرضه لأزمة صحية خفيفة أمس السبت في صلاة أول تراويح من شهر رمضان في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

 

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

وتوافد المصلون على الجامع الأزهر لأداء صلاتي العشاء والتراويح، من مختلف محافظات الجمهورية والطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، في الليلة الثانية من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ

وتنقل صفحات الأزهر الشريف، على مواقع التواصل الإجتماعي، بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل، كما يتم إذاعتها على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، بالإضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، وتنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، مع تنظيم احتفالات بالمناسبات التي تقع خلال شهر رمضان، وذلك في إطار ما يقوم به الأزهر من جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية ودوره الدعوي والديني.


 

هيئة كبار العلماء صلاة التراويح العشاء الأزهر الشريف الجامع الأزهر أحمد عمر هاشم

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