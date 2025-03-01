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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل حكيم باشا الحلقة الأولى.. دينا فؤاد تنجب دون علم أهلها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
أحمد إبراهيم

في بداية مثيرة للأحداث، ظهرت الفنانة دينا فؤاد في الحلقة الأولى من مسلسل "حكيم باشا" بشخصية قوية ومؤثرة، حيث قدمت مشهدًا دراميًا قويًا جذب أنظار الجمهور، إذ تجسد دينا شخصية فتاة قاهرية تواجه صراعًا عاطفيًا واجتماعيًا قويًا، حيث تظهر في المستشفى وهي تضع مولودها في سرية تامة دون علم أهلها.

وبينما تحاول إخفاء الأمر عن والدها، يدخل الأخير إلى المستشفى ليكتشف الحقيقة الصادمة فيسارع إلى توجيه صفعة قوية لها بسبب الوضع المثير للجدل، ومع تصاعد الأحداث، تكشف دينا فراد لوالدها عن سر كبير، تعترف له بأنها تزوجت من "حكيم باشا" منذ فترة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع بين العائلة والصراعات التي ستتوالى لاحقًا.

هذه البداية المليئة بالتشويق تعد تمهيدًا لأحداث درامية مليئة بالتحديات والصراعات التي ينتظرها الجمهور في الحلقات القادمة.

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

مصطفى شعبان دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد مسلسل حكيم باشا أعمال دينا فؤاد

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