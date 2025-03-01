طلاســ.م مسلسل المداح.. أستاذ تفسير بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول أضرارها

حقيقة طلاسم مسلسل المداح ومدى اذيتها ؟ .. سؤال اجابة عنه الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر، حيث حسمت الجدل حول استخدام الطلاسم السحرية في الأعمال الدرامية، مثل مسلسل المداح.

https://www.youtube.com/shorts/XcOY6mTTkXU

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر، إن استخدام الطلاسم في مسلسل "المداح" قد يكون له تأثير خطير إذا كانت حقيقية.

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات لصدى البلد، أن السحر من الأمور المثبتة شرعًا، وقد ذكره الله تعالى في قوله: "فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" (البقرة: 102)، مما يدل على أن السحر قد يُستخدم في إيذاء الناس وإفساد العلاقات، لكنه لا يؤثر إلا بإذن الله.

شهدت الحلقة الاولي من مسلسل المداح الجزء الخامس ، ظهور مي كساب كضيفة شرف ، هي تلعب دور خبيرة توقعات ، وقد توقعت بعودة صابر المداح من الموت .

مسلسل المداح الجزء الخامس يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم: حمادة هلال، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

لمزيد من التفاصيل حول طلاسـم مسلسل المداح، التحذير من التأثيرها الضار، شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.youtube.com/shorts/XcOY6mTTkXU