قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة | الكرش له فوائد .. دراسة تكشف أهميته للمخ .. وشرط الاستفادة منه
ماذا تعرف عن المقام المحمود يوم القيامة؟
رمضان 2025 .. هل توجد إجازات رسمية؟ وهذه مواعيد العطلات الأسبوعية في الشهر
أحمد موسى عن الإفطار الجماعي في غزة: شعب متمسك بأرضه لن يتركها
طلاســ.م مسلسل المداح.. أستاذ تفسير بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول أضرارها
شقيقي رفض دخولي الفن.. عايدة رياض تنهار وتدخل في نوبة بكاء على الهواء| تفاصيل
أميرة بدر تحرج حمادة هلال: الغناء حلال ولا حرام .. وهذا رد الفنان
أحمد موسى: محمد أبو العينين شرح لرئيس الوزراء آلية العمل بمصانع كليوباترا
بصحبة أبو العينين.. أحمد موسى يعلق على جولة رئيس الوزراء في مصانع كليوباترا
تحت أنظار مرموش.. مانشستر سيتي يكتسح بليموث بثلاثية ويبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد
ريال مدريد يخسر من ريال بيتيس في الدوري الإسباني
حلبة ملاكمة.. تعليق قوي من أحمد موسى على مشادة ترامب وزيلينسكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 1-3-2025

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 120 جنيها في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 1-3-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

وفقد الجنيه الذهب نحو 420 جنيها من قيمته في  تداولات أمس الجمعة.

سعر الجنيه الذهب 

وجاء أحدث سعر لـ الجنيه الذهب داخل السوق المصرية اليوم حوالي 32.2 ألف جنيه للبيع و 32.4 ألف جنيه للشراء.

وأظهر سعر الذهب في مصر ، استقرارا في ثاني أيام شهر رمضان المعظم والمحددة اليوم بدون أي تغيير يذكر داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب 

وسجل سعر المعدن الأصفر، نموا مقداره 15 جنيها في الجرام الواحد؛ ليستعيد بذلك توازنه بعد انخفاض دام يومين على مختلف الأعيرة الذهبية.

عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأدني قيمة  نحو 2683 جنيها للبيع و 2700 جنيها للشراء.

عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا مسجلا 4025 جنيها للبيع و 4050 جنيها للشراء.

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3450 جنيها للبيع و 3471 جنيها للشراء.

سعر  أوقية الذهب 

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2857 دولار للبيع و 2858 دولار للشراء.

سعر  عيار 24

ؤوسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4600 جنيها للبيع و 4628 جنيها للشراء

تعاملات نهاية الأسبوع

أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي بالأسواق العالمية على أول انخفاض أسبوعي بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، لتسيطر عمليات البيع لجني الأرباح على تحركات الذهب وتدفعه إلى تسجيل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال آخر جلسات تداول الأسبوع.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2832 دولار للأونصة، وكان الذهب قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2939 دولار للأونصة لينهي التداول عند المستوى 2858 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

وخلال الأسبوع سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2956 دولار للأونصة وذلك بعد سلسلة طويلة من المكاسب استمرت لـ8 أسابيع متتالية، ضمن معها الذهب تسجيل ارتفاع خلال شهر فبراير بنسبة 2.2% ليعد ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.

أسباب تراجع الذهب

وكشف تحليل جولد بيليون، أسباب انخفاض الذهب خلال الأسبوع الماضي بدافع عمليات البيع لجني الأرباح وتصحيح المؤشرات الفنية التي كانت تظهر تشبع كبير في الشراء، وكان المحرك الرئيسي لهبوط سعر الذهب هو ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي وانهائه لسلسلة انخفاض استمرت 3 أسابيع متتالية.

وشهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.9% لينهي التداولات عند أعلى مستوى في أسبوعين، حيث وجد الدعم من حذر المستثمرين في أسواق الأسهم الأمريكية بشأن مستقبل الخطط التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أدت خسائر الأسهم إلى تزايد الطلب على الدولار والسندات الحكومية الأمريكية.

من جهة أخرى جاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي متوافقة مع التوقعات بشكل كبير مما يؤكد وجهة نظر البنك الفيدرالي الأمريكي من تأجيل قرارات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

تداولات صناديق الاستثمار

وأظهرت صناديق الاستثمار العالمي المدعومة بالذهب المادي، ارتفاعات كبيرة فيالتدفقات النقدية إليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن في ظل المخاوف من التعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على أسواق التجارة العالمية.

مجلس الذهب العالمي

وأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حاد في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، حيث سجلت التدفقات الداخلة إلى الصناديق 52.4 طن ذهب بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس 2020.

وجاءت هذه القفزة في التدفقات إلى صناديق الذهب بقيادة صناديق أمريكا الشمالية التي سجلت تدفقات بمقدار 48.8 طن ذهب وارتفعت الصناديق في آسيا بمقدار 7.2 طن بينما شهدت صناديق أوروبا خروج تدفقات بمقدار – 3.9 طن ذهب.

اخبار مصر مال واعمال سعر عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

احمد العوضي

رد فعل مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز على حلقة العوضي مع رامز جلال

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على كل بطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

تموين

التطبيق اليوم.. زيادة ببطاقات التموين لتلك الفئات

اكرم توفيق

تطور مفاجئ في ملف أكرم توفيق مع النادي الأهلي | خاص

وزير الصحة

جولة مفاجئة لوزير الصحة.. غياب كل أطباء الطواريء بمستشفي المقطم

عبد الحفيظ وبن شرقي

أشرف بن شرقي يكشف عن اللاعب الذي شجعه للانتقال للأهلي

حمو بيكا

حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا سنة مع النفاذ وغرامة 500 جنيه

ترشيحاتنا

شعار الزمالك

تعرف على كواليس مباراة الزمالك والأهلي الودية في العراق

احمد حسن

أحمد حسن يكشف صعوبة التكفّل بحكام أجانب في مباريات الدوري

ممدوح عباس

ممدوح عباس يهاجم مجلس الزمالك بسبب الناشئين

بالصور

مفاجأة | الكرش له فوائد .. دراسة تكشف أهميته للمخ .. وشرط الاستفادة منه

الكرش
الكرش
الكرش

طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي ولذيذ

طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي
طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي
طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي

متكامل وصحي.. سحورك في اليوم الثاني من رمضان

سحور متوازن وصحي لليوم الثاني من رمضان
سحور متوازن وصحي لليوم الثاني من رمضان
سحور متوازن وصحي لليوم الثاني من رمضان

أرخص نوع سمك يحتوى على كم كبير من الفوائد .. اكتشف ماهو

الاسماك
الاسماك
الاسماك

فيديو

طلاسم مسلسل المداح

طلاســ.م مسلسل المداح.. أستاذ تفسير بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول أضرارها

اصابة احمد السقا بسبب العتاولة

اتنقل المستشفى بسبب العتاولة .. قصة إصابة أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد