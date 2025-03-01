مفاجأة | الكرش له فوائد .. دراسة تكشف أهميته للمخ .. وشرط الاستفادة منه

يسعى كثيرون للتخلص من دهون البطن الحشوية المعروفة بـ الكرش حيث إنها تشوه المظهر العام وتضر الصحة ولكن اكتشف الأطباء مؤخرا فائدة مهمة لهذه الدهون.



ووفقا لما جاء في صيحفة GeroScience توصلت دراسة حديثة إلى أن الكرش أو دهون البطن التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية قد تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة المخ والدماغ.

وأجرى دراسة دهون البطن والدماغ مجموعة من الباحثين من جامعة توهو اليابانية ووجدوا أن دهون البطن قد تكون ذات فائدة للدماغ، حيث تفرز بروتينًا يُعرف باسم CX3CL1، والذي يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من بروتين BDNF، وهو عنصر أساسي للذاكرة والتعلم وتنظيم المزاج.

ورغم هذه النتائج، يحذر الباحثون من أن إهمال علاج دهون البطن وجعلها تتزايد بشكل مفرط.

فالافراط في دهون البطن لا يزال يشكل خطرًا على الصحة، حيث يرتبط بزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري.

يشدد الأطباء على أن الاعتدال في نسبة الدهون الحشوية هو المفتاح لتحقيق التوازن بين الفوائد المحتملة لصحة الدماغ والمخاطر الصحية الأخرى الاعتدال ضروري للمخ والجهاز العصبي وصحة الجسم العامة.