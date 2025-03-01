أحمد حسن يكشف صعوبة التكفّل بحكام أجانب في مباريات الدوري

شارك لاعب منتخب مصر السابق، أحمد حسن منشورًا جديدًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب حسن ، مصدر بالزمالك: :"من الصعب التكفل بحكام أجانب في كل مباراة من الدوري بسبب الأزمة المالية للنادي".

وكان الفريق خاض تدريباته بالأمس على ملعب النادي بصورة طبيعية، استعداداً للقاء إنبي المقبل، قبل أن يقرر المديرالفني منح اللاعبين راحة اليوم.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الأحد على ملعب النادي استعداداً للقاء المرتقب أمام إنبي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره إنبي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.