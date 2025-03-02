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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إسعاف وإسفاف.. نجم منتخب مصر السابق يعلق على برنامج محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان
يمنى عبد الظاهر

شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، منشورًا، بشأن برنامج مدفع رمضان للفنان محمد رمضان.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي علي موقع “فيس بوك”: "إسعاف وإسفاف.. الفارق حرف والمعني كبير، أعترف أنني لست من المتابعين الجيدين لأعمال محمد رمضان، ولكني استوقفت عند الحلقة الأولى من برنامجه مدفع رمضان.. البرنامج حالة من الإنسانية وجبر الخواطر، وإسعاف الناس بمساعدات ذات قيمة، بعيداً عن الإسفاف والأمور التي ليس لها قيمة أو مضمون في هذا الشهر الكريم، وعبر سنين هي نسخ مكررة من الاستخفاف والاستظراف والإسقاطات المبالغ فيها.. تحية لمدفع الخير.. أقصد مدفع رمضان".


وأعلن الفنان محمد رمضان عن سؤال المسابقة الجديدة من برنامج مدفع رمضان، بقيمة 300 ألف جنيه.

وكشف محمد رمضان عن سؤال المسابقة وهو "كم مرة ردد كلمة (مدفع رمضان) على مدار حلقة اليوم ، الفائز سيحصل على جائزة مالية قدرها 300 ألف جنيه.

وقال محمد رمضان خلال الحلقة الأولى من برنامج مدفع رمضان: “مبروك لكل الكسبانين.. شايفك وسامعك يا اللي بتقول أنا استفدت إيه.. أنا ما قابلتكش صدفة هكسب إزاي؟.. أنا هقولك تكسب إزاي.. من الآخر انا بتلكِّك عشان أكسِّبَك”.

الفائز فى أولى حلقات برنامج مدفع رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن أولى مسابقات برنامجه “مدفع رمضان”، وهي عبارة عن حصول شخص يستخدم “موبايل بدون كاميرا” على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وتم اختيار الفائز من محطة مصر، ليفوز بالمبلغ المالي، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

محمد رمضان مدفع رمضان نجم منتخب مصر برنامج رمضان احمد حسن

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